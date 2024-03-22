Ic Enterra halka arz katılım endeksine uygun mu? Ic Enterra hissesine dair bilgiler

22 Mart 2024 09:36 - Güncelleme : 22 Mart 2024 09:44

Ic Enterra halka arzının başvurusu SPK tarafından onaylandı. Halka arzın başvurusunun onaylanmasının ardından ise kaç lot vereceği merak konusu oldu. 10 TL'den halka arz olacak olan Ic Enterra, eşit dağıtım yapacak. Yıldız Pazar'da işlem görecek olan Ic Enterra Yenilenebilir Enerji halka arzına dair merak edilenler haberimizdedir...

IC ENTERRA HALKA ARZ NE ZAMAN?

Halka arzın başvurusu SPK tarafından onaylandı fakat ne zaman halka arz olacağı henüz açıklanmadı.

IC ENTERRA HİSSE FİYATI NEDİR?

Ic Enterra halka arzı 10 TL'den halka arz olacak.

IC ENTERRA HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

SPK tarafından başvurusu onaylanan Ic Enterra halka arzının katılım endeksine uygun olup olmadığına dair bilgilendirme henüz yapılmadı. Halka arzın katılım endeksine uygunluğunun belli olmasıyla beraber haberimizi güncelleyeceğiz.

IC ENTERRA HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Halka arzın kaç lot vereceği henüz belirlenmedi fakat halka arz 369.565.717 lot dağıtacak.

BUGÜN HALKA ARZ VAR MI?

22 Mart günü başvurusu onaylanan şirketler arasında Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. yer aldı.