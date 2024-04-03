İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları 22-26 Nisan'da başlayacak

03 Nisan 2024 09:28 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 09:43

İçişleri Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatında çalıştırmak üzere alacağı personel ve başvuru tarihleri Resmi Gazete'de yayınlandı. Vatandaşlar başvuruların ne zaman ve nasıl yapılacağını araştırıyor. İşte detaylar...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAÇ PERSONEL ALACAK?

İçişleri Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre merkez ve taşra teşkilatlarında çalıştırılmak üzere bin 608 sözleşmeli personel alınacak. Alınacak olan personel sayısının en fazla 4 katı aday değerlendirmeye alınacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HANGİ ALANLARDA PERSONEL ALACAK?

Açıklanan bilgilere göre alımlar, büro personeli, avukat, mühendis, teknisyen, destek personeli, tekniker, teknikeri mimar, arşiv uzmanı, çağrı karşılama personeli, programcı, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında yapılacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Açılan iş ilanına başvuranların SYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Seçme Sınavı (B) Grubundan; Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSp93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türlerinden en az 60 ve üzerinde puan almış olmaları gerekiyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre personel alımı 22-26 Nisan tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.