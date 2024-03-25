1964 senesinde Terme'de doğmuştur. İlkokul eğitimini Terme Orta Söğütlü Köyü'nde tamamlarken, lise öğrenimini Samsun Terme İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. 1990 senesinde İşletme Fakültesi'ni bitirmiştir. 1999 senesine kadar birçok yerde muhasebe ve finans müdürü olarak görev aldıktan sonra 1999 senesinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik bürosu açmıştır. 2013 yılında Bağımsız Denetçi olan isim Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi çalışmaya devam etmektedir. 2002 senesinde AK Parti Samsun Merkez Gazi Belde kurucu Başkanı olarak atandı ve 6 sene boyunca görevini yerine getirdi. 2008 senesinde İlkadım İlçesi Kurucu Başkanlığı'na atandı ve görevini 2014 yılına kadar devam ettirdi.

1999 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik bürosu açtı. 2013 yılında Bağımsız Denetçi olan Kurnaz, halen Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi olarak çalışmaktadır. 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den İlkadım Belediye Başkan adayı oldu.

EVLİ Mİ?

Evli ve iki çocuk sahibidir.