IKEA çalışma saatleri: IKEA saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? IKEA hafta sonu açık mı?

12 Ocak 2024 21:30 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 21:30

Mobilya perakende zinciri olan IKEA ile ilgili en çok merak edilen sorulardan biri hafta içi ve hafta sonu mesai saatleri oluyor. İşte IKEA’nın çalışma günleri ve IKEA çalışma saatleri…

IKEA SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

IKEA çalışma saatleri hafta içi her gün sabah saat 09.30 olarak karşımıza çıkıyor ve mağaza 17.30'a kadar hizmetini sürdürüyor.

IKEA ÖĞLE ARASI SAAT KAÇTA? IKEA HAFTA SONLARI AÇIK MI?

IKEA öğle arasında da hizmet vermektedir. Aynı zamanda IKEA, hafta içi her gün olduğu gibi hafta sonunda da hizmetine devam etmekte.

IKEA BAYRAMLARDA AÇIK MI?

IKEA, 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs gibi tüm resmi bayramlarda da çalışmaktadır.

IKEA markası, İsveç kökenli uluslararası bir mobilya mağazasıdır. 2005'te 20'den fazla mağazası kapılarını vatandaşa hizmete açmıştır. Aralık 2016 itibarıyla ise 48 ülkede toplamda 392 mağazası bulunmaktadır. Bu mağazaların, çoğu Avrupa'da bulunmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Asya ve Avustralya'da vardır. IKEA, İsrail ve diğer Orta Doğu ülkelerinde de mağazası bulunan nadir mağaza zincirlerden biridir.

IKEA, üreticiler ile birlikte OEM anlaşmaları yapıp kendi mağazaları adına üretim yaptırmaktadır.

IKEA satışa sunduğu ürünlerin kalite-fiyat oranı sayesinde dünyanın en çok tercih edilen mobilya mağaza zincirine sahip olmayı başarmıştır. Tüm IKEA mağazalarının içinde bir restoran ve çıkış kafesi yer almaktadır. IKEA’nın restoran kısmında İsveç mutfağından pek çok farklı ürün bulunmaktadır.