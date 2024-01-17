17 Ocak 2024 16:08 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 17:28

Okullarda öğrenciler tatil için hazırlık yapıyor. Sömestr tatiline kısa bir süre kala ortaya bomba gibi bir iddia atıldı. Okullarda ikinci dönem açılmayabilir şeklindeki iddialar hızla yayıldı. Peki, İkinci dönem okullar açılacak mı? 2024 İkinci dönem okullar olmayacak mı? 5 Şubat'ta okullar açılacak mı?

İKİNCİ DÖNEM OKULLAR AÇILACAK MI?

22 Ocak itibarıyla öğrenciler için online tatil başlıyor. İki hafta sürecek tatil öncesi eğitim öğretim hayatı hakkında ortaya atılan bir iddia çok konuşuldu. Özellikle okullarda hızla yayılan JN1 varyantı sebebiyle okullarda ikinci dönem açılmayabilir şeklinde iddialar ortaya atıldı. Okullar 2 dönem açılmayabilir mi? sorusu ise en çok aratılan konular arasına girdi.

OKULLAR 2 DÖNEM AÇILMAYABİLİR Mİ?

19 Ocak Cuma günü karnelerini alacak öğrenciler ve velileri ise tedirgin. Omicron varyantı BA.2.86 varyantının spike proteininde türeyen Covid-19 yeni varyantı olan JN1 okulları adeta esir aldı. 2024 İkinci dönem okullar olmayacak mı? sorusuna ise Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

5 ŞUBAT'TA OKULLAR AÇILACAK MI?

2024 İkinci dönem okullar olmayacak iddialarına cevap veren MEB, iddiaların asılsız olduğunu ve 5 Şubat 2024 tarihinde eğitim öğretim hayatının başlayacağını açıkladı.