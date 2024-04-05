İleryoz/Leros Adası’nda tarihi ve doğal gezilecek yerler, meşhur yemekler! İşte kapıda vize imkanıyla Yunan adaları tatili rehberi

05 Nisan 2024 15:37 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 15:50

Kapı vizesi uygulamasıyla 60 euro ile 7 gün giriş hakkı sunulan Yunan Adaları’ndan Leros merak edilmektedir. Adaya dair tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır. Leros’un meşhur lezzetleri neler?

LEROS ADASI HAKKINDA

Bodrum ilçesinden yıl boyu düzenlenen feribot seferleriyle 90 dakika uzaklıkta olan Leros Adası turizmin gözbebeğidir. Osmanlı izleriyle dolu bu adanın içi çok özenli bir şekilde dizayn edilmiştir. Rahat bir şekilde tatil yapmak ve şehir gürültüsünden uzaklaşıp biraz dinlenmek istiyorsanız Leros Adası tam size göre. Son derece etkileyici olan bu kasabada gezilecekler yerlere gelecek olursak iki liman bulunan Leros’un rengarenk sokaklarında gezmek yapılacaklar listenizin ilk sırasında olmalıdır.

LEROS ADASINDA GEZİLECEK YERLER

SANTA MARİA KALESİ

Adanın en çok ziyaret edilen yerlerinden biri olan Santa Maria Kalesi 11.yüzyılda inşa edilmiştir. Bu kaleye ulaşmak için 500 merdiven çıkarken çok yorulacaksınız ama kalenin manzarasının buna değer olduğunu anlayacaksınız.

AGİOS İSİDOROS ŞAPELİ

Bir kaya üzerine inşa edilen hıristiyanların kutsal tapınağı olan Agios İsidoros, tarihi yaşamak isteyenlerin ilk durağı olmalı.

AGİA MARİA

Adanın merkezi ve iki limandan biri olan Agia Maria etkileyici binalarıyla da turistlerin ilgi odağı oluyor. Bu şirin görünümlü limanda huzurlu ve sakin vakit geçirebilirsiniz.

PANDELİ

Deniz manzarasına karşı yel değirmenleri etrafında yemek yemek istiyorsanız Pandeli tam size göre bir yer. Gün batımında kendine hayran bırakacak bu yeri mutlaka görmeniz gerek.

PLATANOS

Agia Maria ve Pandeli’nin tam ortasında bulunan konumu ile adanın idari merkezini oluşturan Platanos’ta yerli halk yaşamakta.

LAKKİ LİMANI

Mimarisiyle hayran bırakacak olan Lakki Limanı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden biridir. Art Deco mimarisini her detayıyla yansıtan bu alan 1923 yılında tasarlanmıştır. Uzun yürüyüş yapmak isteyenlerin kesinlikle uğraması gereken bir yer.

LEROS ADASI’NIN NEYİ MEŞHUR?

Tadına bakmadan dönmemeniz gereken meşhur lezzetleri sıralayacak olursak; balık çorbası, karides, fava, humus, musakka, tzatziki ve kabak çiçeği diyebiliriz.

LEROS ADASI’NA NASIL GİDİLİR?

Havayolu ile veya Bodrum ilçesinden feribotla 90 dakika içinde adaya ulaşabilirsiniz.

LEROS VİZE İSTİYOR MU?

Kapıda vize uygulaması sayesinde Yunanistan sınırlarında 7 günlük adaya giriş hakkı sunuluyor.

KONAKLAMA ÜCRETİ NEDİR?

Leros bölgesindeki oteller ortalama gecelik 1.453,00 TL den başlamaktadır.