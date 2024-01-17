17 Ocak 2024 18:13 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 18:12
İlk cemre ne zaman düşecek?
İlkbaharın gelişi ve doğanın yeniden canlanışını simgeleyen Cemre düşme tarihleri araştırılıyor. İlk olarak havaya, sonra suya ve son olarak toprağa düşen Cemre düşüşünün tamamlanması ile birlikte havalar yeniden ısınmaya başlayacak. İşte 2024 Cemre düşme tarihleri...
Editör: Onurcan Şimşek / Kaynak: TGRT HABER
Baharın müjdecisi cemre düşme tarihleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Cemre sözcüğü Arapçada kor durumunda ateş anlamına geliyor. Cemre, 7 gün ara ile önce hava sonra su en son ise toprağa düşüyor. Peki İlk cemre ne zaman, hangi tarihte düşecek?
İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?
İlk Cemre havaya 19-20 Şubat, İkinci cemre suya 26-27 Şubat, ve son cemre ise toprağa 5-6 Mart tarihlerinde düşecek.
CEMRE NE ANLAMA GELİYOR?
Cemre, İlkbahar başlangıcında yedi gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışı. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelmektedir. Mina Vadisi'nde Arafat'tan gelecek taşlarla oluşan yığınlara da "cemre" adı verilir.