17 Ocak 2024 18:13 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 18:12

Baharın müjdecisi cemre düşme tarihleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Cemre sözcüğü Arapçada kor durumunda ateş anlamına geliyor. Cemre, 7 gün ara ile önce hava sonra su en son ise toprağa düşüyor. Peki İlk cemre ne zaman, hangi tarihte düşecek?

İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

İlk Cemre havaya 19-20 Şubat, İkinci cemre suya 26-27 Şubat, ve son cemre ise toprağa 5-6 Mart tarihlerinde düşecek.

CEMRE NE ANLAMA GELİYOR?

Cemre, İlkbahar başlangıcında yedi gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışı. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelmektedir. Mina Vadisi'nde Arafat'tan gelecek taşlarla oluşan yığınlara da "cemre" adı verilir.