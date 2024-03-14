İnci Taneleri bu akşam 20.00'da yayınlanacak

14 Mart 2024 15:33 - Güncelleme : 14 Mart 2024 15:34

Yılmaz Erdoğan, Kubilay Aka ve Hazar Ergüçlü'nün yer aldığı İnci Taneleri dizisinin 14 Mart günü ekranlara gelip gelmeyeceği araştırılıyor. Dizinin yayınlandığı ilk günden beri yakından takip eden seyircilerin merak ettikleri arasında ise İnci Taneleri bu akşam var mı, yok mu soruları yer aldı. İşte 14 Mart Kanal D yayın akışı

BU AKŞAM İNCİ TANELERİ VAR MI?

14 Mart günü Kanal D yayın akışında İnci Taneleri yer alıyor. Buna göre dizi bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek.

İNCİ TANELERİ OYUNCU KADROSU

Dizide yer alan oyuncular şöyle:

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi isimler yer alıyor.

14 MART KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 | Küçük Ağa

09:00 | Neler Oluyor Hayatta?

11:00 | Camdaki Kız

12:30 | Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:15 | Gelinim Mutfakta

16:00 | Aşk ve Umut

17:30 | Arka Sokaklar

18:40 | Kanal D Ana Haber

20:00 | İnci Taneleri

00:15 | Taş Kağıt Makas

02:30 | Poyraz Karayel

03:45 | M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti