İnci Taneleri bu akşam 20.00'da yayınlanacak
Kanal D ekranlarının yeni dizileri arasında yer alan İnci Taneleri dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırıldı. Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosu da merak edilirken bugün yeni bölüm var mı sorusu da gündemde yer aldı.
Yılmaz Erdoğan, Kubilay Aka ve Hazar Ergüçlü'nün yer aldığı İnci Taneleri dizisinin 14 Mart günü ekranlara gelip gelmeyeceği araştırılıyor. Dizinin yayınlandığı ilk günden beri yakından takip eden seyircilerin merak ettikleri arasında ise İnci Taneleri bu akşam var mı, yok mu soruları yer aldı. İşte 14 Mart Kanal D yayın akışı
BU AKŞAM İNCİ TANELERİ VAR MI?
14 Mart günü Kanal D yayın akışında İnci Taneleri yer alıyor. Buna göre dizi bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek.
İNCİ TANELERİ OYUNCU KADROSU
Dizide yer alan oyuncular şöyle:
Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi isimler yer alıyor.
14 MART KANAL D YAYIN AKIŞI
06:45 | Küçük Ağa
09:00 | Neler Oluyor Hayatta?
11:00 | Camdaki Kız
12:30 | Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:15 | Gelinim Mutfakta
16:00 | Aşk ve Umut
17:30 | Arka Sokaklar
18:40 | Kanal D Ana Haber
20:00 | İnci Taneleri
00:15 | Taş Kağıt Makas
02:30 | Poyraz Karayel
03:45 | M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti