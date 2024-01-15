İnci Taneleri ne zaman başlayacak? İlk bölüm ne zaman yayınlanacak? İnci Taneleri konusu ve oyuncuları

15 Ocak 2024 19:51 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 19:54

İnci Taneleri dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla büyük dikkat çekti. Senaryosunu usta sanatçı Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı İnci Taneleri dizisi tanıtım fragmanında Dilber karakterinin sergilediği dans ile gündem oldu.

Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka ve Güven Kıraç'ın yanı sıra Selma Ergeç, Yasemin Conka, Mustafa Yıldıran, Onur Akbay, Muhammet Kulu, Alaz Demir, Ümit Beste Kargin, Özgün Çoban, Orkuncan İzan, Kayra Sır, Begüm Atak gibi ünlü isimlerin yer aldığı İnci Taneleri yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

İNCİ TANELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İnci Taneleri dizisi yakında izleyiciyle buluşacak. Ancak şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadığından dolayı İnci Taneleri'nin ne zaman başlayacağı belli değil.

İNCİ TANELERİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

İnci Taneleri dizisi tüm bölümleriyle sadece Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

İNCİ TANELERİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Yılmaz Erdoğan

Hazar Ergüçlü

Kubilay Aka

Güven Kıraç

Selma Ergeç

Yasemin Conka

Mustafa Yıldıran

Onur Akbay

Muhammet Kulu

Alaz Demir

Ümit Beste Kargin

Özgün Çoban

Orkuncan İzan

Kayra Sır

Begüm Atak