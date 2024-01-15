İnci Taneleri ne zaman başlayacak? İlk bölüm ne zaman yayınlanacak? İnci Taneleri konusu ve oyuncuları
Senaryosunu Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı İnci Taneleri dizisi yakında başlıyor. Oyuncu kadrosu ile dikkat çeken İnci Taneleri'nin hangi kanalda yayınlanacağı herkes tarafından merak ediliyor. Peki, İnci Taneleri dizisi ne zaman başlıyor? İşte detaylar...
İnci Taneleri dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla büyük dikkat çekti. Senaryosunu usta sanatçı Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı İnci Taneleri dizisi tanıtım fragmanında Dilber karakterinin sergilediği dans ile gündem oldu.
Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka ve Güven Kıraç'ın yanı sıra Selma Ergeç, Yasemin Conka, Mustafa Yıldıran, Onur Akbay, Muhammet Kulu, Alaz Demir, Ümit Beste Kargin, Özgün Çoban, Orkuncan İzan, Kayra Sır, Begüm Atak gibi ünlü isimlerin yer aldığı İnci Taneleri yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanıyor.
İNCİ TANELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İnci Taneleri dizisi yakında izleyiciyle buluşacak. Ancak şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadığından dolayı İnci Taneleri'nin ne zaman başlayacağı belli değil.
İNCİ TANELERİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
İnci Taneleri dizisi tüm bölümleriyle sadece Kanal D ekranlarında yayınlanacak.
İNCİ TANELERİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Yılmaz Erdoğan
Hazar Ergüçlü
Kubilay Aka
Güven Kıraç
Selma Ergeç
Yasemin Conka
Mustafa Yıldıran
Onur Akbay
Muhammet Kulu
Alaz Demir
Ümit Beste Kargin
Özgün Çoban
Orkuncan İzan
Kayra Sır
Begüm Atak