İnci Taneleri'nde Yıldız karakterini Ümit Beste Kargın oynuyor

22 Mart 2024 11:36 - Güncelleme : 22 Mart 2024 11:46

Armağan Çağlayan'dan İnci Taneleri” eleştirisi! ''Bir tek ben anlamıyor olamam değil mi?''

Armağan Çağlayan'dan İnci Taneleri” eleştirisi! ''Bir tek ben anlamıyor olamam değil mi?''

Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisinin seyircileri oyuncu kadrosunu araştırmakta. Sevilerek takip edilen dizide yer alan Yıldız karakterini kimin canlandırdığı da merak konusu oldu. İzleyiciler Yıldız kim, adı nedir sorularını araştırıyor. İşte İnci Taneleri oyuncuları hakkında...

İNCİ TANELERİ YILDIZ KİM?

Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri'nde yer alan Yıldız karakterini Ümit Beste Kargın oynamaktadır.

ÜMİT BESTE KARGIN KİMDİR?

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk bölümünden ve Anadolu Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezun olan Kargın, 2014 senesinde Sungurlar dizisinde yer aldıktan sonra 2015 yılında Aşkların En Güzeli dizisinde yer aldı.

İNCİ TANELERİ HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisi Perşembe günleri izleyici ile buluşuyor.

İNCİ TANELERİ OYUNCU KADROSU

Dizide yer alan oyuncular şöyle:

Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Mustafa Yıldıran, Orkuncan İzan, Mücahit Koçak, Ülkü Hilal Çiftçi.