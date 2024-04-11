İnci Taneleri'nin yeni bölümü 18 Nisan tarihinde yayınlanacak

11 Nisan 2024 14:02 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 14:12

İnci Taneleri Ayça kim? Ülkü Hilal Çiftçi yer aldığı projeler ve biyografisi

İnci Taneleri Ayça kim? Ülkü Hilal Çiftçi yer aldığı projeler ve biyografisi

Kanal D ekranlarında yayınlanan başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka gibi isimlerin yer aldığı İnci Taneleri dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. İki haftadır yayınlanmayan dizinin yeni bölümü 18 Nisan Perşembe günü çıkacak. Detaylar, haberimizde...

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

İnci Taneleri dizisinin son bölümü 28 Mart tarihinde yayınlanmıştı. Her hafta perşembe günleri yayınlanan dizi iki haftadır yayınlanmıyor. Dizinin yeni bölümünün ise 18 Nisan tarihinde yayınlanacağı açıklandı.

İNCİ TANELERİ 11 NİSAN'DA NEDEN YOK?

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle İnci Taneleri dizisinin yeni bölümü 11 Nisan tarihinde yayınlanmadı.