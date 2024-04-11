11 Nisan 2024 14:02 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 14:12
İnci Taneleri'nin yeni bölümü 18 Nisan tarihinde yayınlanacak
İzleyiciler tarafından "İnci Taneleri'nin yeni bölüm ne zaman?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin son bölümü 28 Mart tarihinde yayınlanmıştı. İşte, detaylar...
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
Kanal D ekranlarında yayınlanan başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka gibi isimlerin yer aldığı İnci Taneleri dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. İki haftadır yayınlanmayan dizinin yeni bölümü 18 Nisan Perşembe günü çıkacak. Detaylar, haberimizde...
İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
İnci Taneleri dizisinin son bölümü 28 Mart tarihinde yayınlanmıştı. Her hafta perşembe günleri yayınlanan dizi iki haftadır yayınlanmıyor. Dizinin yeni bölümünün ise 18 Nisan tarihinde yayınlanacağı açıklandı.
İNCİ TANELERİ 11 NİSAN'DA NEDEN YOK?
Ramazan Bayramı tatili nedeniyle İnci Taneleri dizisinin yeni bölümü 11 Nisan tarihinde yayınlanmadı.
Kaynak: TGRT Haber