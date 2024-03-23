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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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23 Mart 2024 16:00 - Güncelleme : 23 Mart 2024 16:05

Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? (23 Mart)

Sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'da giriş yapamayan bazı kullanıcılar neden açılmadığını araştırıyor. 23 Mart Cumartesi günü erişim problemleri yaşayanlar sorun olup olmadığını araştırmakta. Bazı hesaplar sorun yaşamazken bazı hesaplar giriş esnasında sorun yaşadı.

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? (23 Mart)

Dünyanın her yerinde kullanılan Instagram uygulamasında bugün meydana gelen yavaşlık sorununun ardından birkaç hesapta erişim sorunu yaşandı. 23 Mart Cumartesi uygulamaya giriş sırasında yaşanan probleme dair bilgiler...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Uygulamada bazı problemler meydana geldi. Çoğu kişi sorun yaşamazken bazı hesaplarda sorun meydana geldi. Ekipten henüz bir açıklama gelmemesiyle beraber uygulamanın düzelmesi halinde haberimizi güncelleyeceğiz.

Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? (23 Mart) - 1. Resim

SORUN MU VAR?

Uygulamada yer alan birkaç hesapta sorun yaşandı fakat çoğu kullanıcı sorunsuz olarak giriş yapabilmekte. Sorunun giderilmesinin ardından güncelleme yapacağız.

Kaynak: TGRT Haber
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