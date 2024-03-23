Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? (23 Mart)

23 Mart 2024 16:00 - Güncelleme : 23 Mart 2024 16:05

Dünyanın her yerinde kullanılan Instagram uygulamasında bugün meydana gelen yavaşlık sorununun ardından birkaç hesapta erişim sorunu yaşandı. 23 Mart Cumartesi uygulamaya giriş sırasında yaşanan probleme dair bilgiler...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Uygulamada bazı problemler meydana geldi. Çoğu kişi sorun yaşamazken bazı hesaplarda sorun meydana geldi. Ekipten henüz bir açıklama gelmemesiyle beraber uygulamanın düzelmesi halinde haberimizi güncelleyeceğiz.

SORUN MU VAR?

Uygulamada yer alan birkaç hesapta sorun yaşandı fakat çoğu kullanıcı sorunsuz olarak giriş yapabilmekte. Sorunun giderilmesinin ardından güncelleme yapacağız.