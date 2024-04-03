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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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03 Nisan 2024 22:19 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 22:24

İnstagram'da erişim sorunu var 3 Nisan son dakika

3 Nisan günü Instagram uygulamasına giriş yapmak isteyen kullanıcılar bağlantı hatası ile karşılaştı. Aynı saatlerde Whatsapp uygulamasında da sorun meydana geldi. Erişim sorunu mu var sorusu araştırılırken bazı kullanıcılar sorunsuz giriş yapabiliyor.

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
İnstagram&#039;da erişim sorunu var 3 Nisan son dakika

Sosyal medya uygulaması olan Instagram'da 3 Nisan akşamı bazı erişim problemleri yaşandı. Uygulamaya girenlerin bazıları sorunsuz devam ederken bazı kullanıcılar sorun ile karşı karşıya kaldı.

Whatsapp uygulamasında da teknik problem meydana geldi. Giriş esnasında bağlantı hatası ile karşılaşan kullanıcıların yanında sorunsuz giriş yapabilenler de var. Ekipten henüz bir açıklama gelmedi fakat kısa süre içerisinde uygulamanın düzelmesi bekleniyor.

Downdetector'de yer alan raporlara göre Instagram'daki sorun hakkında:

İnstagram'da erişim sorunu var 3 Nisan son dakika - 1. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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