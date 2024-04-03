İnstagram'da erişim sorunu var 3 Nisan son dakika

03 Nisan 2024 22:19 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 22:24

Sosyal medya uygulaması olan Instagram'da 3 Nisan akşamı bazı erişim problemleri yaşandı. Uygulamaya girenlerin bazıları sorunsuz devam ederken bazı kullanıcılar sorun ile karşı karşıya kaldı.

Whatsapp uygulamasında da teknik problem meydana geldi. Giriş esnasında bağlantı hatası ile karşılaşan kullanıcıların yanında sorunsuz giriş yapabilenler de var. Ekipten henüz bir açıklama gelmedi fakat kısa süre içerisinde uygulamanın düzelmesi bekleniyor.

Downdetector'de yer alan raporlara göre Instagram'daki sorun hakkında: