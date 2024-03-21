İş Bankası emekli promosyonu 2024 ne kadar? İş Bankası emekli maaşına göre promosyon ödemeleri!

21 Mart 2024 20:05 - Güncelleme : 21 Mart 2024 20:08

Kamu bankalarının promosyon artışı yarışı kızıştırdı! En yüksek emekli ödemesini hangi banka yapıyor?

Kamu bankalarının promosyon artışı yarışı kızıştırdı! En yüksek emekli ödemesini hangi banka yapıyor?

Kamu bankaları emeklilere ne kadar promosyon verecek? Emekli promosyonu nasıl alınır?

Kamu bankaları emeklilere ne kadar promosyon verecek? Emekli promosyonu nasıl alınır?

İş Bankası emekli promosyonu 2024! Emekli maaşı İş Bankası’na yatan emekliler 2024 yılında ne kadar emekli promosyon ödemesi alacaklarını merak ediyor. Peki, İş Bankası ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte detaylar…

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 2024

Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılmaktadır.

İş Bankası’nda promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.

İş Bankası emekli promosyon tutarları şu şekildedir (21 Mart 2024):

Maaş aralığı 3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar için 4.500 TL,

Maaş aralığı 3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar için 5.250 TL,

Maaş aralığı 7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar için 6.750 TL,

Maaş aralığı 10.000 TL ve daha fazla olanlar için 7.500 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Emekli maaşı almakta olan kişilerin promosyon ödemeleri başvurularından itibaren 3 iş günü içerisinde, yeni maaş alacak kişilerin ödemeleri ise promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben 3 işgünü içerisinde gerçekleştirilmektedir.

İş Bankası’nın emekli promosyonu 4.500 TL ile 7.500 TL arası değişmektedir. (21 Mart 2024)

KAMU BANKALARINDA PROMOSYON ÖDEME TUTARI ARTTI

Kamu bankalarının emeklilere vereceği emekli promosyonu emekli maaşlarına göre 8 bin TL ile 12 bin TL arasında ödenecek.

Emeklilere ilk kez 2017'de banka promosyonu ödenmesi uygulamasını başlattıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödemelerin arttığını açıkladı:

"Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 ila 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamın altında kalmayarak ödeme yapacağına inanıyorum."

Kamu bankaları daha önce emeklilere 3 bin lirayla 10 bin lira arasında maaş promosyonu veriyordu.