Işık kirliliği çevreye nasıl zarar verir? Işık kirliliğini önlemenin yolları nelerdir? Işık kirliliği en çok nerede görülür?

19 Mart 2024 11:18 - Güncelleme : 19 Mart 2024 11:35

Işık kirliliği özellikle göç eden hayvanlar için büyük tehlike oluşturuyor. Hayvanlar göç yollarını yıldızların konumlarına göre belirliyor. Ancak ışık kirliliği nedeniyle yıldızlar görünmüyor. Işık kirliliği nedeniyle hayvanlar yollarını kaybediyor. Işık kirliliğini önlemenin yolları nelerdir?

IŞIK KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMENİN YOLLARI NELERDİR?

Işık kirliliğini önlemek için belediyelerin ve diğer kamu kuruluşlarının alması gereken bazı önlemler bulunmaktadır. Bu önlemler ise şunlardır:

Belediyelerin aydınlatma politikaları gözden geçirilmeli ve aydınlatma armatürleri doğru seçilmeli, ışık kaynakları ihtiyaç duyulan yere yönlendirilmeli ve ışık kontrol altında tutulmalıdır.

Kamu binalarında ve parklarda ışık kirliliği önleyici teknolojiler kullanılmalıdır. Hareket sensörleri, otomatik kontrol sistemleri gibi teknolojiler ışığın israfını önler ve kirliliği azaltır.

Işık kirliliği konusunda farkındalık oluşturacak eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır. Sivil toplum kuruluşları ve kamuoyunun desteğiyle ışık kirliliğinin olumsuz etkileri hakkında bilgi verilmeli ve çözümler önerilmelidir.

Işık kirliliğini önlemek için vatandaşlar da evlerinin iç ve dış mekan aydınlatmalarında bazı önlemler alabilir. Vatandaşların bireysel olarak alması gereken önlemler ise şöyle:

Ev ve işyerlerinde aşırı aydınlatmadan kaçınılmalıdır. Gereksiz yere açık kalan ışıklar kapatılmalı ve daha az ışık kullanabilecek LED ampuller tercih edilmelidir.

Dış mekan aydınlatmalarında kalkanlı armatürler kullanılmalıdır. Bu armatürler, ışığın yukarıya doğru yayılmasını engeller ve gökyüzüne daha az ışık ulaşmasını sağlar.

Mavi ışık yayan LED ampullerden kaçınılmalıdır, çünkü mavi ışık insan sağlığı ve biyolojik çeşitlilik üzerinde olumsuz etkilere sahiptir. Sıcak ışık tonlarında LED ampuller tercih edilmelidir.

Gece dışarıdan gelen ışığın içeri girmesini engellemek için perdeler kapatılabilir.

IŞIK KİRLİLİĞİ EN ÇOK NEREDE GÖRÜLÜR?

Dünya'da en çok ışık kirliliği sırasıyla Singapur, Kuveyt ve Katar'da görülmektedir. Türkiye ise ışık kirliliği konusunda 220 ülke arasından 47. sırada yer almaktadır.