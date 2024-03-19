İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası 3-4 Nisan 2024'de gerçekleştirilecek

19 Mart 2024 21:25 - Güncelleme : 19 Mart 2024 21:28

İŞKUR üzerinden Sağlık Bakanlığı'na 8 bin işçi alımı için başvurular tamamlandı. Şimdi, kura takvimi heyecanı başladı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları belli oldu mu? Detaylar haberimizde!

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURASI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı'nın 8 bin işçi alımı kurası için geri sayım başladı. Peki, kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte, kura tarihi ve daha fazlası...

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı'nın 2024 yılı için yapacağı işçi alımı için kura çekimi 3-4 Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ancak, kura çekimi henüz gerçekleşmediği için asıl ve yedek adaylar belirlenmedi.

İŞÇİ ALIMINDA ASIL VE YEDEK ADAY FARKI NEDİR?

Sağlık Bakanlığı işçi alımında 8 bin asıl ve 8 bin yedek aday belirlenecek. Asıl adaylar, doğrudan atama hakkı elde ederken, yedek adaylar ikinci olarak yerleştirme fırsatı bekleyecek. Belirlenen süre içerisinde belgelerini teslim etmeyen, yanlış ve yanıltıcı bilgi paylaşan, başvuru şartlarını sağlamayan adayların yerine yedek adaylar yerleştirilecek.