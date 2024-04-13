İŞKUR'a göre geleceğin meslekleri yazılım mühendisi, e-ticaret uzmanı ve 6 diğer meslek olacak

13 Nisan 2024 14:09 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 14:49

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından 2023 yılında başlatılan araştırmada ortaya çıkan geleceğin 8 mesleği açıklandı. 86 bin iş yeriyle görüşülerek hazırlanan raporda ortaya çıkan mesleklerin hangileri olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte İŞKUR tarafından açıklanan geleceğin 8 mesleği...

GELECEĞİN MESLEKLERİ NEDİR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabı üzerinden önümüzdeki 10 yıl içerisinde ön plana çıkması beklenen geleceğin mesleklerini açıkladı.

Açıklanan meslekler ise yazılım mühendisi, yapay zeka uzmanı, e-ticaret uzmanı, bilişim uzmanı, inşaat mühendisi, pazarlama uzmanı, dil ve konuşma terapisti ve CNC operatörü oldu.

EN ZOR ELEMAN BULUNAN MESLEKLER NEDİR?

İŞKUR'un hazırladığı rapora göre en zor eleman bulunan meslekler de belli oldu. En çok eleman bulmakta zorluk çeken 10 meslek ise şöyle:

Makineci

Garson

Ahşap Mobilya İmalat Ustası

Gazaltı Kaynakçısı

İnşaat İşçisi

Satış Danışmanı

Tır-Çekici Şoförü

Yük Taşıma Şoförü

Akaryakıt Satış Elemanı

Çelik Kaynakçısı