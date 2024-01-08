İŞKUR’dan KPSS şartsız 1100 personel alımı... İŞKUR başvuru şartları neler? Başvuru nasıl yapılır?

08 Ocak 2024 16:48 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 16:49

İŞKUR farklı illerde sınavsız ve KPSS şartsız tam 1100 büro memuru alımı yapacak. Başvuru şartlarını tamamlayanlar özel şirketlere ve kurumlara yerleştirilecek. Başvuru yapmanız için en az lise mezunu olmanız yeterli olacak. Peki, alımlar ne zaman yapılacak? Başvuru şartları neler? Kimler başvuru yapabilir?

İŞKUR BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İŞKUR başvurusu yapacak adayların öncelikle 18 yaşını tamamlamış olması gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her birey güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ardından başvurusunu tamamlayabilir.

Diğer şartlar şu şekilde;

Kurumların belirlediği özel şartlara sahip olmak,

Sağlık probleminin olmaması,

En az lise mezunu olmak (Önlisans ve lisans mezunları için ilanlar da mevcut),

Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk sahibi, analitik düşünebilen, analiz ve raporlama yapabilen, iletişim becerisi yüksek, araştırmacı ve yenilikleri takip eden, insan ilişkileri kuvvetli, sonuç odaklı olmak,

Office programlarına hakim olmak,

Güler yüzlü olmak.

İŞKUR 1100 BÜRO MEMURU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR tarafından gerçekleştirilecek 1100 büro memuru personel alımı için başvuru yapacak adaylar İŞKUR’un üye profiline e-Devlet üzerinden online kayıt yaptırıp başvurularını tamamlayabilir.

BÜRO MEMURU NE İŞ YAPAR?

Büro memurunun ilk görevi ofis içi düzenini sağlamak. Ofisin yazışma ve trafik akışını sağlar ve gerekli raporlamaları yapar.

İŞKUR BAŞVURUSU İLE ALIM YAPILACAK DEPARTMANLAR

Büro İşçisi

Büro Makineleri Teknik Servis Elemanı

Büro Memuru (Dış Ticaret)

Büro Memuru (Genel)

Büro Yönetimi Elemanı

Büro Yönetimi ve Sekreterlik Meslek Elemanı