İşsizlik maaşı zammı belli oldu mu? İşsizlik maaşı 2024 ne kadar oldu? Ocak ayı işsizlik maaşı ne zaman ödenecek?

12 Ocak 2024 13:49 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 13:49

Asgari ücret zammından etkilenen kalemlerin başında işsizlik ödeneği geliyor. Peki, 2024 İşsizlik maaşına ne kadar zam gelecek? İşsizlik maaşı ne kadar olacak? 2024 Asgari ücret zam oranına göre işsizlik maaşı belirlendi. İşte detaylar…

İŞSİZLİK MAAŞI 2024 NE KADAR OLDU?

İşsizlik ödeneği en düşük brüt asgari ücretin yüzde 40'ı en yüksek ise yüzde 80'i kadar ödeniyor. İşsizlik maaşı alanlara zam var mı? Ocak ayı işsizlik maaşı ne zaman ödenecek?

Asgari ücrete gelen zamdan sonra en düşük işsizlik maaşı 7 bin 940 en yüksek maaş ise15 bin 880 lira oldu.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMAK İÇİN NE KADAR SÜRE ÇALIŞMALIYIM?

İşsizlik maaşından yararlanmak isteyenlerin işten çıkarılmadan son üç yılda en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödenmesi gerekiyor ayrıca ayrılmadan son 120 gün de sigortalı çalışmış olmalı.

KİMLER İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR?

İşsizlik maaşı başvurusu yapmak isteyenlerin işsiz kalmış olması ve hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olması gerekiyor. Ayrıca işsiz kalmış olan kişinin hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primini ödemiş olması zorunlu. Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurarak işsizlik ödeneği almaya hak kazanabilir. Primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği veriliyor. Peki İşsizlik maaşı ne zaman, hangi gün yatar?

OCAK AYI İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN ÖDENECEK?

İşsizlik maaşı kuruma verilen Banka Hesap numaraları (IBAN) aracılığıyla yatar. Hesap numaraları hatalı ise en yakın PTTBank aracılığı ile ödeme yapılır. İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak ödenir.