20 Mart 2024 09:23 - Güncelleme : 20 Mart 2024 09:57
İstanbul deprem mi oldu? SON DAKİKA 20 Mart İstanbul'da deprem kaç şiddetinde oldu?
Gerçek zamanlı sismik verilerine göre İstanbul çevre illerinde bir deprem meydana geldi... İstanbul deprem mi oldu? SON DAKİKA 20 Mart İstanbul'da deprem kaç şiddetinde oldu? Google depren uyarı bildirimi ve son dakika sismik deprem uyarısı sonrası vatandaşların en çok araştırdığı konulardan biri son dakika anlık deprem uyarıları oldu. Deprem bildirimleri, deprem olmadan 20 saniye önce "deprem olacak" bildirimi iletmeyi hedefler. Peki, deprem oldu mu?
Editör: TGRT Haber / Kaynak: TGRT Haber
İstanbul deprem mi oldu, sorusunun cevabı Google anlık deprem bildirimi sonrası çok araştırılan konulardan biri oldu. SON DAKİKA 20 Mart İstanbul'da deprem kaç şiddetinde oldu?
İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?
AFAD verilerine göre Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde, Kandilli verilerine göre ise Yalova merkezli 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da da hissedildi.
Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi. AFAD verilerine göre depremin derinliği 9.71 kilometre.
Kaynak: TGRT Haber