İstanbul deprem mi oldu? SON DAKİKA 20 Mart İstanbul'da deprem kaç şiddetinde oldu?

20 Mart 2024 09:23 - Güncelleme : 20 Mart 2024 09:57

İstanbul deprem mi oldu, sorusunun cevabı Google anlık deprem bildirimi sonrası çok araştırılan konulardan biri oldu. SON DAKİKA 20 Mart İstanbul'da deprem kaç şiddetinde oldu?

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde, Kandilli verilerine göre ise Yalova merkezli 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da da hissedildi.

Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi. AFAD verilerine göre depremin derinliği 9.71 kilometre.