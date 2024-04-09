İstanbul Esenyurt, Küçükçekmece, Arnavutköy'de bayram namazı 07.05'te kılınacak
Müslüman aleminin en önemli aylarından biri olan Ramazan ayının ardından 3 gün boyunca kutlanan dini bayramımızda ibadet edecek vatandaşın gündeminde namaz saat kaçta sorusu yer aldı. İstanbul'da 2024 yılında bayram namazı vakitleri...
Ramazan Bayramı'nın ilk gününde namaz saatinin ne zaman olduğu merak edildi. İbadet edecek olan vatandaşlar ezanın okunduğu saati araştırmaya başladı. Esenyurt'ta 07.05'te namaz kılınacakken Küçükçekmece'de de aynı saatte ezan okunacak.
Güneş'in doğmasından ortalama 50 dakika geçtikten sonra İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bayram namazı 07.05'te kılınacak.
İşrak vaktinde, iki rekat bayram namazı kılmak, erkeklere vaciptir. Bayramlarda hutbe sünnettir ve namazdan sonra okunmaktadır.
İki rekattır ve cemaat ile kılınmalıdır. Hicrî takvime göre ise 10. ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanmaktadır.
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RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ
En hayırlı aylardan biri olan Ramazan ayının ardından bayramın ilk günü 10 Nisan'da başlıyor ve 12 Nisan'da sona eriyor. Arefe günü ise 9 Nisan'dır.