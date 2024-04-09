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09 Nisan 2024 19:06 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 14:34

İstanbul Sultangazi'de bayram namazı 07.04'te, Maltepe'de 07.03 ve Başakşehir'de 07.05'te kılınacak

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde namaz kılacak olan vatandaşlar namaz saatlerini araştırdı. Müslüman aleminin en hayırlı aylarından biri olan Ramazan ayının sonrasındaki 3 gün boyunca kutlanan bayramın namaz vakitleri 2024!

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
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Sultangazi'de 07.04'te kılınacak olan bayram namazının saatleri araştırılıyor. Mübarek ayın sona ermesinin ardından ibadet edecek vatandaşların gündeminde ezan vakitleri yer aldı.

10 Nisan sabahı Sultangazi'de namaz 07.04'te kılınırken Maltepe'de 07.03 ve Başakşehir'de 07.05'te kılınacak.

Bayramın arefesi 9 Nisan günü olurken ilk günü 10 Nisan'da gerçekleşecek. 11 Nisan 2. günü olurken 12 Nisan'da bayram sona erecektir.

Bayram namazı, cemaat ile kılınır ve yalnız kılınmaz. İki rekat kılınır ve erkeklere vaciptir.

İstanbul Sultangazi'de bayram namazı 07.04'te, Maltepe'de 07.03 ve Başakşehir'de 07.05'te kılınacak - 1. Resim

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Kaynak: TGRT Haber
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