İstanbul Sultangazi'de bayram namazı 07.04'te, Maltepe'de 07.03 ve Başakşehir'de 07.05'te kılınacak

09 Nisan 2024 19:06 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 14:34

Sultangazi'de 07.04'te kılınacak olan bayram namazının saatleri araştırılıyor. Mübarek ayın sona ermesinin ardından ibadet edecek vatandaşların gündeminde ezan vakitleri yer aldı.

10 Nisan sabahı Sultangazi'de namaz 07.04'te kılınırken Maltepe'de 07.03 ve Başakşehir'de 07.05'te kılınacak.

Bayramın arefesi 9 Nisan günü olurken ilk günü 10 Nisan'da gerçekleşecek. 11 Nisan 2. günü olurken 12 Nisan'da bayram sona erecektir.

Bayram namazı, cemaat ile kılınır ve yalnız kılınmaz. İki rekat kılınır ve erkeklere vaciptir.

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