İstanbul ulaşım zammı ne zaman uygulanacak? UKOME AÇIKLAMIŞTI Toplu ulaşım zammı ve Minibüs, taksi zammı ne zaman yansıyacak?

09 Ocak 2024 08:54 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 08:54

İstanbul ulaşım zammı ne zaman uygulanacak, sorusunun cevabı araştırılan konulardan biri olarak karşımıza çıkmakta. İstanbul'da toplu ulaşımda uygulanacak zam haberi geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak Ayı Toplantısı’nda İstanbul’da taksi, servis ücretlerine yüzde 28.09, İBB’ye bağlı toplu ulaşım araçlarına ise yüzde 18 oranında zam yapılmasına karar verildi.

İSTANBUL KART ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

İstanbul'da taksi, servis ücretlerine yüzde 28.09 zam uygulanırken, İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçlarına ise yüzde 18 oranında zam yapılmasına karar verildi. Yeni zamlı tarifeye göre; tam elektronik bilet 15 TL'den 18.07 TL'ye çıktı, öğrenci bileti 8.62 TL oldu. Marmaray tam parkur 33.20 TL'den 39.16 TL'ye çıktı. Mavi Kart aylık fiyatı, tam 1177 TL'den 1388 TL'ye, öğrenci aylık abonman fiyatı da, 212 TL'den 250 TL'ye çıkarıldı.

TOPLU ULAŞIM ZAMMI NE ZAMAN YANSIYACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak Ayı Toplantısı'nda İstanbul'da İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçlarına yüzde 18 oranında zam yapılmasına karar vermişti. Yeni tarifenin önümüzdeki günlerden itibaren geçerli olacağı beklenmektedir ancak tam bir tarih açıklanmamıştır.

TAKSİ İNDİ ÜCRETİ KAÇ TL?

Taksi indi-bindi ücreti 70 TL'den 90 TL'ye çıkarıldı. Taksi açılış ücreti 19.17 TL'den 24.55 TL'ye yükseldi. Minibüs ücretleri mesafeye göre 15.50 TL ile 20 TL arasında değişecek. Minibüste öğrenci ücreti 8 liradan 10 liraya çıkarıldı.