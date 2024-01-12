İstanbul'da 13 Ocak Cumartesi günü hava nasıl olacak? İstanbul'a cumartesi günü kar yağacak mı? 13 Ocak'ta hava nasıl olacak?

12 Ocak 2024 18:50 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 18:50

Yarın hava nasıl olacak? Bir süredir etkisini gösteren karlı hava, etkisini kaybetmeye başlayacak. Peki, cumartesi hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar…

İSTANBUL'DA 13 OCAK CUMARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul’da yaşayan vatandaşlar yarın çok soğuk ve yağışsız bir güne uyanacak. Sıcaklıklar 1 ile 5 derece arasında seyrederken gün boyu kapalı bir hava hakim olacak.

İzmir halkı da yarın yağışsız bir güne merhaba diyecek. Sıcaklıklar 3 ile 9 derece arasında değişirken, güneş bulutların arkasından ara ara kendini gösterecek.

Ankara'da yarın soğuk hava etkisini gösterecek. Soğuk havaya rağmen yarın herhangi bir yağış beklenmiyor.

Yarın yurt genelinde parçalı bulutlu hava hakim olacak. Şırnak, Bitlis, Muş, Hakkari'de yoğun kar yağışı beklenirken; Karadeniz bölgesinde de kar yağışı görme ihtimaliz oldukça yüksek görünüyor.