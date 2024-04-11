Bayramda sevgililerin İstanbul'da gezeceği en romantik en sakin yerler 2024

11 Nisan 2024 13:22 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 13:56

Ramazan Bayramı'nda birçok vatandaş İstanbul dışına tatile gitti. Ancak İstanbul'da kalan vatandaşlar bayramın ikinci günü sevgilileri ile gezilebilecek yer önerilerini araştırıyor. İşte, detaylar...

İSTANBUL'DA SEVGİLİ İLE GEZİLEBİLECEK YERLER

Boğaz Turu

İstanbul denilince akla şüphesiz ilk olarak boğazı geliyor. Şehrin en önemli unsurlarından biri olan boğazda sevgiliniz ile tekne turu yapabilirsiniz. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından vatandaşlara boğaz turu hizmeti uygun fiyatlardan sağlanıyor.

Çamlıca Tepesi

İstanbul'u tepeden izlemek istiyorsanız ilk durağınız kesinlikle Çamlıca Tepesi olmalı. Yedi tepeli bu şehrin en yüksek noktalarından biri olan Çamlıca Tepesi'nde neredeyse bütün İstanbul'u izleyebilir ve piknik yapabilirsiniz.

Adalar

İstanbul'un bir diğer güzel yanlarından biri de adaları. Prens Adaları olarak da bilinen bu bölgede doğayla iç içe vakit geçirebilirsiniz. Aynı zamanda adada bisiklet kiralayıp tarihi sokaklarını yorulmadan gezebilirsiniz.

Sultanahmet Meydanı

İstanbul tarihin neredeyse her döneminden bir unsuru bünyesinde barındırıyor. Birçok vatandaş bu şehirde yaşamasına rağmen tarihi unsurlarından habersiz bir şekilde hayatını sürdürüyor. Ancak bayram sizin için büyük bir fırsat olabilir ve Sultanahmet Meydanı'nda İstanbul'un tarihi atmosferini hissedebilirsiniz.

Emirgan Korusu

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Emirgan Korusu'nda birbirinden farklı çiçekleri görebilirsiniz. Ayrıca içinde bulunan göl kenarında dinlenebilir ve doğa ile sakin bir gün geçirebilirsiniz.