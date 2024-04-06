İstanbul'da bazı vapur seferleri sis nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi

06 Nisan 2024 08:35 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 08:54

İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 Nisan Cumartesi sabahı bazı vapur seferleri iptal edildi. Vatandaşlar "vapur seferleri iptal mi oldu?" sorusuna cevap arıyor. Aynı zamanda hangi vapur seferlerinin iptal edildiğini ve ne zaman tekrar başlayacağını da araştırıyor. İşte, detaylar...

İSTANBUL'DA 6 NİSAN CUMARTESİ VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle saat 04.55 itibarıyla İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı ve bazı vapur seferleri iptal edildi.

İSTANBUL'DA HANGİ VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ?

Şehir Hatları tarafından yapılan duyuruya göre Beykoz-Sarıyer, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (ring), Üsküdar-Aşiyan, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer (ring), 07.20 Rumeli Kavağı-Eminönü ve İstinye-Çubuklu (Arabalı Vapur) seferleri iptal edildi.

İSTANBUL'DA VAPUR SEFERLERİ TEKRAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamaya göre iptal edilen vapur seferleri ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacak.