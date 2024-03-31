İstanbul'da hangi ilçeler AK Parti'den CHP'ye geçti? Kesin olmayan verilere göre ilk sonuçlar
31 Mart yerel seçiminde heyecan devam ederken hangi ilçelerin AK Parti'den CHP'ye geçtiği araştırılıyor. Vatandaşlar bugün sandıkta oy kullandı ve seçim sonuçları takip ediliyor. 2024 yerel seçiminde ilk açılan sandık verilerine göre Ekrem İmamoğlu önde olurken ilçelerde oy oranı araştırıldı. İşte oranlar...
31 Mart günü yerel seçim gerçekleşti. Sandıkta oy kullanan vatandaşlar oy sayma işlemlerinin başlamasıyla beraber sonuçları takip etmeye başladı. Merak edilenler arasında ise AK Parti ve CHP'nin hangi ilçelerde kazandığı yer aldı. Pazar günü yapılan seçimin sonuçları ve oy oranı...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELER AK PARTİ'DEN CHP'YE GEÇTİ?
Seçim sonuçları henüz netleşmedi ve anlık olarak oy dağılımı şöyle:
Adalar
CHP ALİ ERCAN AKPOLAT 1.209 %56.68 4.400 %44.10
AK PARTİ UĞUR SİNA ŞEN 471 %22.08 3.067 %30.74
Bakırköy
CHP AYŞEGÜL ÖZDEMİR OVALIOĞLU 5.436 %67.20 77.323 %56.97
AK PARTİ ALİ TALİP ÖZDEMİR 2.035 %25.16 33.721 %24.85
Beşiktaş
CHP RIZA AKPOLAT 6.841 %66.42 80.855 %73.06
MHP SERKAN TOPER 1.256 %12.19 18.059 %16.32
Beykoz
AK PARTİ MURAT AYDIN 4.439 %48.39 74.805 %49.16
CHP ALAATTİN KÖSELER 3.946 %43.02 55.872 %36.72
Beyoğlu
CHP İNAN GÜNEY 11.371 %48.37 57.487 %43.99
AK PARTİ HAYDAR ALİ YILDIZ 10.192 %43.36 65.156 %49.86
Çatalca
CHP ERHAN GÜZEL 10.323 %54.42 22.612 %46.43
AK PARTİ MESUT ÜNER 8.058 %42.48 25.199 %51.75
Eyüp Sultan
CHP MİTHAT BÜLENT ÖZMEN 6.176 %47.08 108.413 %47.40
AK PARTİ DENİZ KÖKEN 5.431 %41.40 112.339 %49.11
Fatih
CHP MAHİR POLAT 4.433 %45.34 77.548 %36.08
AK PARTİ MEHMET ERGÜN TURAN 4.432 %45.33 113.983 %53.03
Gaziosmanpaşa
CHP HAKAN BAHÇETEPE 11.232 %44.71 91.737 %33.35
AK PARTİ HASAN TAHSİN USTA 10.008 %39.84 143.596 %52.21
Kadıköy
CHP MESUT KÖSEDAĞI 7.999 %72.80 201.751 %65.97
AK PARTİ VELİ ARSLAN 1.595 %14.52 59.838 %19.57
Kartal
CHP GÖKHAN YÜKSEL 28.995 %54.91 147.587 %51.17
AK PARTİ HÜSEYİN KARAKAYA 19.047 %36.07 133.325 %46.22
Sonuçların netleşmesinin ardından haberimizi güncelleyeceğiz.