İstanbul'da hangi ilçeler AK Parti'den CHP'ye geçti? Kesin olmayan verilere göre ilk sonuçlar

31 Mart 2024 20:58 - Güncelleme : 31 Mart 2024 21:09

31 Mart günü yerel seçim gerçekleşti. Sandıkta oy kullanan vatandaşlar oy sayma işlemlerinin başlamasıyla beraber sonuçları takip etmeye başladı. Merak edilenler arasında ise AK Parti ve CHP'nin hangi ilçelerde kazandığı yer aldı. Pazar günü yapılan seçimin sonuçları ve oy oranı...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELER AK PARTİ'DEN CHP'YE GEÇTİ?

Seçim sonuçları henüz netleşmedi ve anlık olarak oy dağılımı şöyle:

Adalar

CHP ALİ ERCAN AKPOLAT 1.209 %56.68 4.400 %44.10

AK PARTİ UĞUR SİNA ŞEN 471 %22.08 3.067 %30.74

Bakırköy

CHP AYŞEGÜL ÖZDEMİR OVALIOĞLU 5.436 %67.20 77.323 %56.97

AK PARTİ ALİ TALİP ÖZDEMİR 2.035 %25.16 33.721 %24.85

Beşiktaş

CHP RIZA AKPOLAT 6.841 %66.42 80.855 %73.06

MHP SERKAN TOPER 1.256 %12.19 18.059 %16.32

Beykoz

AK PARTİ MURAT AYDIN 4.439 %48.39 74.805 %49.16

CHP ALAATTİN KÖSELER 3.946 %43.02 55.872 %36.72

Beyoğlu

CHP İNAN GÜNEY 11.371 %48.37 57.487 %43.99

AK PARTİ HAYDAR ALİ YILDIZ 10.192 %43.36 65.156 %49.86

Çatalca

CHP ERHAN GÜZEL 10.323 %54.42 22.612 %46.43

AK PARTİ MESUT ÜNER 8.058 %42.48 25.199 %51.75

Eyüp Sultan

CHP MİTHAT BÜLENT ÖZMEN 6.176 %47.08 108.413 %47.40

AK PARTİ DENİZ KÖKEN 5.431 %41.40 112.339 %49.11

Fatih

CHP MAHİR POLAT 4.433 %45.34 77.548 %36.08

AK PARTİ MEHMET ERGÜN TURAN 4.432 %45.33 113.983 %53.03

Gaziosmanpaşa

CHP HAKAN BAHÇETEPE 11.232 %44.71 91.737 %33.35

AK PARTİ HASAN TAHSİN USTA 10.008 %39.84 143.596 %52.21

Kadıköy

CHP MESUT KÖSEDAĞI 7.999 %72.80 201.751 %65.97

AK PARTİ VELİ ARSLAN 1.595 %14.52 59.838 %19.57

Kartal

CHP GÖKHAN YÜKSEL 28.995 %54.91 147.587 %51.17

AK PARTİ HÜSEYİN KARAKAYA 19.047 %36.07 133.325 %46.22

Sonuçların netleşmesinin ardından haberimizi güncelleyeceğiz.