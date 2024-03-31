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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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31 Mart 2024 20:58 - Güncelleme : 31 Mart 2024 21:09

İstanbul'da hangi ilçeler AK Parti'den CHP'ye geçti? Kesin olmayan verilere göre ilk sonuçlar

31 Mart yerel seçiminde heyecan devam ederken hangi ilçelerin AK Parti'den CHP'ye geçtiği araştırılıyor. Vatandaşlar bugün sandıkta oy kullandı ve seçim sonuçları takip ediliyor. 2024 yerel seçiminde ilk açılan sandık verilerine göre Ekrem İmamoğlu önde olurken ilçelerde oy oranı araştırıldı. İşte oranlar...

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

31 Mart günü yerel seçim gerçekleşti. Sandıkta oy kullanan vatandaşlar oy sayma işlemlerinin başlamasıyla beraber sonuçları takip etmeye başladı. Merak edilenler arasında ise AK Parti ve CHP'nin hangi ilçelerde kazandığı yer aldı. Pazar günü yapılan seçimin sonuçları ve oy oranı...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELER AK PARTİ'DEN CHP'YE GEÇTİ?

Seçim sonuçları henüz netleşmedi ve anlık olarak oy dağılımı şöyle:

Adalar

CHP    ALİ ERCAN AKPOLAT    1.209    %56.68    4.400    %44.10
AK PARTİ    UĞUR SİNA ŞEN    471    %22.08    3.067    %30.74

Bakırköy

CHP    AYŞEGÜL ÖZDEMİR OVALIOĞLU    5.436    %67.20    77.323    %56.97
AK PARTİ    ALİ TALİP ÖZDEMİR    2.035    %25.16    33.721    %24.85

Beşiktaş

CHP   RIZA AKPOLAT    6.841    %66.42    80.855    %73.06
MHP    SERKAN TOPER    1.256    %12.19    18.059    %16.32

Beykoz

AK PARTİ    MURAT AYDIN    4.439    %48.39    74.805    %49.16
CHP    ALAATTİN KÖSELER    3.946    %43.02    55.872    %36.72

Beyoğlu

CHP    İNAN GÜNEY    11.371    %48.37    57.487    %43.99
AK PARTİ    HAYDAR ALİ YILDIZ    10.192    %43.36    65.156    %49.86

Çatalca

CHP    ERHAN GÜZEL    10.323    %54.42    22.612    %46.43
AK PARTİ    MESUT ÜNER    8.058    %42.48    25.199    %51.75

Eyüp Sultan

CHP    MİTHAT BÜLENT ÖZMEN    6.176    %47.08    108.413    %47.40
AK PARTİ    DENİZ KÖKEN    5.431    %41.40    112.339    %49.11

İstanbul'da hangi ilçeler AK Parti'den CHP'ye geçti? Kesin olmayan verilere göre ilk sonuçlar - 1. Resim

Fatih

CHP    MAHİR POLAT    4.433    %45.34    77.548    %36.08
AK PARTİ    MEHMET ERGÜN TURAN    4.432    %45.33    113.983    %53.03

Gaziosmanpaşa

CHP    HAKAN BAHÇETEPE    11.232    %44.71    91.737    %33.35
AK PARTİ    HASAN TAHSİN USTA    10.008    %39.84    143.596    %52.21

Kadıköy

CHP    MESUT KÖSEDAĞI    7.999    %72.80    201.751    %65.97
AK PARTİ    VELİ ARSLAN    1.595    %14.52    59.838    %19.57

Kartal

CHP    GÖKHAN YÜKSEL    28.995    %54.91    147.587    %51.17
AK PARTİ    HÜSEYİN KARAKAYA    19.047    %36.07    133.325    %46.22

Sonuçların netleşmesinin ardından haberimizi güncelleyeceğiz.

Kaynak: TGRT Haber
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