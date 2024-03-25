İstanbul'da sakura ağacı nerelerde var? İstanbul'da yetişir mi?

25 Mart 2024 12:19 - Güncelleme : 25 Mart 2024 12:35

Ay tutulması sonrası kılınacak olan Husuf namazı ne zaman, nasıl kılınır?

Ay tutulması sonrası kılınacak olan Husuf namazı ne zaman, nasıl kılınır?

Dünyanın en dayanıklı ağaçlarından biri olarak bilenen sakura ağacı Japon kültüründe önemli bir yere sahiptir. İstanbul'da ağacı görmek isteyen insanlar araştırma yapıyor. Sakura ağacı İstanbul'da Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nde bulunuyor. Detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA SAKURA AĞACI NERELERDE VAR?

Sakura ağaçları İstanbul'da 25 Ekim 2005 tarihinde düzenlenen tören ile Ataşehir ve Ümraniye girişinde bulunan Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'ne dikildi. Bahçenin içinde bulunan Ertuğrul Adası ve çevresinde ağaçları görmek mümkün hale geldi. İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Baltalimanı Japon Bahçesi'nde ve Emirgan Korusu'nda sakura ağacı bulunuyor.

SAKURA AĞACI NE ZAMAN ÇİÇEK AÇAR?

Sakura ağaçları genel olarak mart ayı ortasında çiçek açar. Nisan ayı başına kadar sakura ağaçlarının çiçek açma ihtimali bulunuyor. Ağaçların çiçekleri ise 14 gün sonra dökülmeye başlıyor.