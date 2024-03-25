İstanbul'da vapur seferleri iptal mi? (25 Mart)
Sağanak yağışın beklendiği İstanbul'da deniz ulaşımının olup olmadığı merak ediliyor. Meteoroloji tahminlerine göre bugün yağmur bekleniyor. Ulaşım aracı olarak vapur kullanacaklar ise vapur seferlerinin iptal olup olmadığını araştırıyor. İşte duyurular!
Bugün İDO, BUDO ve vapur kullanacak olan vatandaşlar deniz ulaşımının durumunu araştırmaya başladı. 25 Mart günü hakim olması beklenen sağanak yağışlı havanın ardından bazı seferler iptal edildi. İstanbul - Bursa, Bursa - Armutlu yağmur engeline takılırken diğer hatlar da araştırıldı.
İSTANBUL'DA SEFERLER İPTAL Mİ?
25 Mart günü iptal olan vapur, İDO ve BUDO hatları şöyle:
Şehir Hatları'nın duyurusuna göre, 08:05 Sedef Adası-Büyükada, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada seferleri yapılmayacak.
BUDO 25 MART
08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)