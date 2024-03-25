İstanbul'da vapur seferleri iptal mi? (25 Mart)

25 Mart 2024 09:22 - Güncelleme : 25 Mart 2024 09:23

Bugün İDO, BUDO ve vapur kullanacak olan vatandaşlar deniz ulaşımının durumunu araştırmaya başladı. 25 Mart günü hakim olması beklenen sağanak yağışlı havanın ardından bazı seferler iptal edildi. İstanbul - Bursa, Bursa - Armutlu yağmur engeline takılırken diğer hatlar da araştırıldı.

İSTANBUL'DA SEFERLER İPTAL Mİ?

25 Mart günü iptal olan vapur, İDO ve BUDO hatları şöyle:

Şehir Hatları'nın duyurusuna göre, 08:05 Sedef Adası-Büyükada, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada seferleri yapılmayacak.

BUDO 25 MART

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)