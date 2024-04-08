İYİ Parti Genel Başkan adayı Müsavat Dervişoğlu hakkında

08 Nisan 2024 11:54 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 11:55

Meral Akşener'in seçimde aday olmayacağını duyurmasının ardından İYİ Parti İzmir milletvekili olan Müsavat Dervişoğlu, genel başkan seçiminde aday olduğunu açıkladı.

Adaylığını şöyle duyurdu:

"Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, 27 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Kurultayımızla ilgili bir açıklamada bulunmuş ve kapsamlı bir değerlendirmeyle birlikte aday olmayacaklarını kamuoyuna ilan etmişlerdir. Aldıkları kararı her zaman olduğu gibi saygıyla karşılıyorum. Böylesini kritik bir eşikte gelişmelere kayıtsız kalabilmem ve tarihin üzerime yüklediği sorumluluktan uzak durabilmem mümkün değildir.

Sürecin, usulüne ve geleneklerimize uygun olarak yürütülmesini temin amacıyla;

Öncelikle partimizin kurulduğu günden itibaren büyük emekler sarf ederek bugünlere gelmesini sağlayan Kurucu Liderimiz ve aile büyüğümüz Sayın Meral Akşener’i ziyaret edip hayır duasını alacak, sonrasında da değerli dava arkadaşlarımız ve teşkilat mensuplarımızla birlikte partimizi TBMM’de temsil eden değerli milletvekillerimizle istişarelerde bulunacağım. Aldığımız kararın ülkemize, milletimize ve partimize hayırlar getirmesini yüce Allah’tan niyaz ederim. 27 Nisan 2024 tarihinde yapılacak olan Seçimli Olağanüstü Kurultay’da Genel Başkanlığa aday olacağımı kamuoyunun bilgi ve takdirlerine arz eder, saygılar sunarım."

Dervişoğlu, 1 Şubat 1960 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokulu eğitimini Fatsa’da tamamladıktan sonra 1978 senesinde Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi İşletme Bölümüne kayıt oldu fakat askerî darbe sebebiyle eğitimine ara verdi.

Ardından Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde tamamladı. 1978 senesinde Ülkücü Gençlik Derneği (ÜGD) Fatsa İlçe Başkanlığı ile siyasi kariyerine adım attı.

1987–1989 aralığında Bizim Ocak Dergisi ve ardından 1988 yılında da Gençlik, Kültür ve Sanat Ocakları Derneği adı altında teşkilatlanan Ülkü Ocakları'nın genel başkanlığı ile devam ettirmiştir.

2018-2019 aralığında İYİ Parti mahalli idarelerden sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. 2019 senesi itibarıyla İYİ Parti meclis grubu başkanvekilidir ve 27. dönem İzmir milletvekilidir.