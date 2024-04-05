İYİ Parti Genel Başkan adayı olan Günay Kodaz hakkında

05 Nisan 2024 09:51 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 09:52

İYİ Parti'de depremlerin ardı arkası kesilmiyor! Bir başkan daha istifa etti

İYİ Parti'de depremlerin ardı arkası kesilmiyor! Bir başkan daha istifa etti

Kodaz, yerel seçimde başarısız sonuç alan İYİ Parti için Genel Başkan adayı olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi olan isim, Kahramanmaraş'ta dünyaya gelmiştir. İlkokul ve ortaokul eğitimlerini Elbistan'a bağlı olan İğde'de tamamlarken, lise eğitimini Çorum Sağlık Meslek Lisesi'nde bitirdi.

Üniversite eğitimini ise Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. MEB'e bağlı olarak tarih öğretmeni görevi yaptı ardından avukat olarak mesleğini devam ettirmektedir.

Kodaz aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitirdi.

Genel Başkanlık görevine aday olduğunu ise sosyal medya hesabından şu ifadeler ile duyurdu:

"İYİ Partimizin Olağanüstü Kurultay kararı aldığını Sn. Akşener ilan etmiştir. Yapılacağı açıklanan olağanüstü kurultayımızda iyi parti genel başkanlığına aday olduğumu kamuoyu ile saygıyla paylaşırım.

Av.Arb. Günay Kodaz

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi"