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31 Mart 2024 20:26 - Güncelleme : 31 Mart 2024 21:03

İyi Parti Safranbolu Belediye Başkan adayı Hakan Peker yüzde kaç oy aldı? İşte ilk bilgiler

Hakan Peker İyi Parti'den Safranbolu Belediye Başkan adayı olmuştu. Oy sayımının tamamlanmasının ardından vatandaşlar Hakan Peker'in seçimi kazanıp kazanmadığını ve yüzde kaç oy aldığını araştırıyor. İşte detaylar...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
İyi Parti Safranbolu Belediye Başkan adayı Hakan Peker yüzde kaç oy aldı? İşte ilk bilgiler

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İyi Parti'den Safranbolu Belediye Başkan adaylığı ile gündeme gelen Hakan Peker'in kaç oy aldığı ve seçimi kazanıp kazanmadığı insanlar tarafından merak ediliyor. İşte detaylar...

İyi Parti Safranbolu Belediye Başkan adayı Hakan Peker yüzde kaç oy aldı? İşte ilk bilgiler - 1. Resim

HAKAN PEKER SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANI OLDU MU?

Hakan Peker İyi Parti'den Safranbolu Belediye Başkan adayı olmuştu. Hakan Peker ilk resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 3,53 oy aldı. CHP adayı Elif Köse Safranbolu'da resmi olmayan ilk sonuçlara göre yüzde 47.38 oy aldı.

Kaynak: TGRT Haber
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