İyi Parti Safranbolu Belediye Başkan adayı Hakan Peker yüzde kaç oy aldı? İşte ilk bilgiler

31 Mart 2024 20:26 - Güncelleme : 31 Mart 2024 21:03

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İyi Parti'den Safranbolu Belediye Başkan adaylığı ile gündeme gelen Hakan Peker'in kaç oy aldığı ve seçimi kazanıp kazanmadığı insanlar tarafından merak ediliyor. İşte detaylar...

HAKAN PEKER SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANI OLDU MU?

Hakan Peker İyi Parti'den Safranbolu Belediye Başkan adayı olmuştu. Hakan Peker ilk resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 3,53 oy aldı. CHP adayı Elif Köse Safranbolu'da resmi olmayan ilk sonuçlara göre yüzde 47.38 oy aldı.