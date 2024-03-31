İYİ Parti yerel seçimde ilk açılan sandık verilerine göre Nevşehir'de önde gidiyor

31 Mart 2024 22:00 - Güncelleme : 31 Mart 2024 22:11

Türkiye bugün seçim heyecanı yaşıyorken sonuçlar takip ediliyor. Anlık olarak %50,05 sandık açılırken İmamoğlu yüzde 55.21 oy alırken Murat Kurum yüzde 40.05 oy aldı. Merak edilenler arasında ise İYİ Parti'nin hangi belediyeleri kazandığı yer aldı. Detaylar...

İYİ PARTİ HANGİ BELEDİYELERİ KAZANDI?

Seçimde sayım devam ediyor ve sonuçlar henüz netleşmedi. Sandıkların yarısı açılırken şu an için İYİ Parti, Nevşehir'de %53,33 oranla önde gidiyor. İkinci sırada ise %33,35 oranla AK Parti yer aldı. MHP ise %6,73 oy aldı. Sonuçların belli olmasıyla beraber oranlara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL'DA KİM KAZANIYOR?

31 Mart yerel seçiminde İmamoğlu %%55.14 oy ile devam ederken Kurum, yüzde 40.1 oy ile devam etmekte. Ankara'da Yavaş 63.8 oy alırken Altınok 31.41 oy ile ilerliyor.