İyi Parti'den istifa eden Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir'in hayatı ve biyografisi

25 Nisan 2024 10:46 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 11:12

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir istifa ettiğini açıkladı.

İstifa etmesinin ardından birçok vatandaş Birol Aydemir'in hayatını ve biyografisini araştırmaya başladı. Ayrıca vatandaşlar neden partisinden istifa ettiğini de merak ediyor.

Birol Aydemir 25 Ocak 1966 yılında Erzincan'da dünyaya geldi. 58 yaşında olan siyasetçi Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun olmuştur.

1994 yılında ise Delware Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Aydemir iş hayatına ise 1989 yılında Devlet Planlama Teşkilatına uzman yardımcısı olarak başlamıştır.

Buradaki görevinin ardından 2002 yılında aynı kurumda müsteşar yardımcılığına atandı.

2006-2008 yıllarında Sosyal Güvenlik Kurumunun kurucu başkanı olarak görev aldı.

Aydemir 2008-2009 yıllarında Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde planlama müşavirliği, 2009-2011 yıllarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müsteşarı ve 2011-2016 yılları arasında Türkiye İstatistik Kurumu başkanı olarak görev aldı.

2016 yılında emekli olduktan sonra Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi oldu.

15 Mart 2022 tarihinde partisinden istifa ederek İYİ Parti'ye geçiş yapmıştır.

Ancak 25 Nisan 2024 tarihinde "Partideki çalışma arkadaşlarımla aynı rotada ilerleyemeyeceğimizi üzülerek müşahede ettim. Bu sebeple İyi Parti'den ayrılmaya karar verdim" ifadelerini kullanarak İyi Parti'den de istifa ettiğini açıklamıştır.

Evli ve 3 çocuğu bulunan Aydemir iyi derecede İngilizce bilmektedir.