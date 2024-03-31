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Ramazan Vuslat
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31 Mart 2024 22:08 - Güncelleme : 31 Mart 2024 22:17

İzmir'de AK Parti'den CHP'ye geçen ilçeler

Türkiye 31 Mart tarihinde sandık başına gitti. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre İzmir'de AK Parti'den CHP'ye geçen ilçeler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
İzmir&#039;de AK Parti&#039;den CHP&#039;ye geçen ilçeler

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından ilk resmi olmayan oy sonuçları açıklanmaya başladı. Vatandaşlar tarafından İzmir'de AK Parti'den CHP'ye geçen ilçelerin hangileri olduğu araştırılıyor. İşte detaylar...

İZMİR'DE AK PARTİ'DEN CHP'YE GEÇEN İLÇELER HANGİLERİ?

Resmi olmayan ilk verilere göre şöyle:

Bayındır ilçesinde sandıkların yüzde 70,25'i açıldı. CHP yüzde 57,25 alırken AK Parti yüzde 36,53 oy aldı.

Bergama ilçesinde sandıkların yüzde 61.11'i açıldı. CHP Yüzde 51,14 alırken AK Parti yüzde 43,73 oy aldı.

İzmir'de AK Parti'den CHP'ye geçen ilçeler - 1. Resim

Kınık ilçesinde sandıkların yüzde 61,63'ü açıldı. CHP yüzde 54,42 alırken AK Parti yüzde 43,77 oy aldı.

Kiraz ilçesinde sandıkların yüzde 57,94'ü açıldı. CHP yüzde 54,11 alırken AK Parti yüzde 45,58 oy aldı.

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Kaynak: TGRT Haber
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