İzmir'de AK Parti'den CHP'ye geçen ilçeler

31 Mart 2024 22:08 - Güncelleme : 31 Mart 2024 22:17

İstanbul'da hangi ilçeler AK Parti'den CHP'ye geçti? Kesin olmayan verilere göre ilk sonuçlar

İstanbul'da hangi ilçeler AK Parti'den CHP'ye geçti? Kesin olmayan verilere göre ilk sonuçlar

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından ilk resmi olmayan oy sonuçları açıklanmaya başladı. Vatandaşlar tarafından İzmir'de AK Parti'den CHP'ye geçen ilçelerin hangileri olduğu araştırılıyor. İşte detaylar...

İZMİR'DE AK PARTİ'DEN CHP'YE GEÇEN İLÇELER HANGİLERİ?

Resmi olmayan ilk verilere göre şöyle:

Bayındır ilçesinde sandıkların yüzde 70,25'i açıldı. CHP yüzde 57,25 alırken AK Parti yüzde 36,53 oy aldı.

Bergama ilçesinde sandıkların yüzde 61.11'i açıldı. CHP Yüzde 51,14 alırken AK Parti yüzde 43,73 oy aldı.

Kınık ilçesinde sandıkların yüzde 61,63'ü açıldı. CHP yüzde 54,42 alırken AK Parti yüzde 43,77 oy aldı.

Kiraz ilçesinde sandıkların yüzde 57,94'ü açıldı. CHP yüzde 54,11 alırken AK Parti yüzde 45,58 oy aldı.