25 Mart 2024 16:00 - Güncelleme : 25 Mart 2024 16:09
İzmir'de vapur seferleri iptal mi? (25 Mart)
Yağışların ardından İzmir'de deniz ulaşımın iptal edilip edilmediği insanlar tarafından merak ediliyor. İZDENİZ tarafından yapılan açıklamaya göre İzmir'de vapur seferleri iptal edildi. İşte detaylar...
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
Bugün İzmir'de hava koşulları nedeniyle yolcu deniz ulaşımının durumu insanlar tarafından araştırılıyor. Vatandaşlar aynı zamanda arabalı vapur seferlerini de merak ediyor. İZDENİZ tarafından açıklanan bilgilere göre İzmir'de vapur seferleri iptal edildi. Detaylar haberimizde...
İZMİR'DE VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?
İzmir'de olumsuz hava ile deniz koşulları sebebiyle yolcu gemisi ve arabalı vapur seferleri saat 14.40 itibarıyla iptal edildi. Duyuru İZDENİZ'in sosyal medya hesapları ve sitesi üzerinden yapıldı.
Kaynak: TGRT Haber