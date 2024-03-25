İzmir'de vapur seferleri iptal mi? (25 Mart)

25 Mart 2024 16:00 - Güncelleme : 25 Mart 2024 16:09

Bugün İzmir'de hava koşulları nedeniyle yolcu deniz ulaşımının durumu insanlar tarafından araştırılıyor. Vatandaşlar aynı zamanda arabalı vapur seferlerini de merak ediyor. İZDENİZ tarafından açıklanan bilgilere göre İzmir'de vapur seferleri iptal edildi. Detaylar haberimizde...

İZMİR'DE VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

İzmir'de olumsuz hava ile deniz koşulları sebebiyle yolcu gemisi ve arabalı vapur seferleri saat 14.40 itibarıyla iptal edildi. Duyuru İZDENİZ'in sosyal medya hesapları ve sitesi üzerinden yapıldı.