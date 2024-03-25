Jülide Kural'ın hayatı ve biyografisi

25 Mart 2024 10:03 - Güncelleme : 25 Mart 2024 10:15

Usta sanatçı Kadir İnanır'ın çok uzun zamandır hayatında olan oyuncu Jülide Kural'ın kim olduğu gündemde yer aldı. Başarılı tiyatro ve sinema oyuncusu olan isim hakkında araştırılanlar arasında kaç yaşında olduğu da yer aldı. Kadir İnanır'ın rahatsızlanmasını sosyal medya hesabından duyurmasının ardından Kural gündemde yerini aldı.

JÜLİDE KURAL KİMDİR?

1965 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümlerini bitirmesinin ardından bir dönem Almanya'da yaşamıştır. AST, Dostlar Tiyatrosu, Kent Oyuncuları ve Tiyatro Stüdyosu'nda oyunculuk yaptı ve Süper Baba dizisinde rol aldı. 2002 ve 2004 Mart ayından "Frida Yaşasın Hayat" projesini hayata geçirdi. Kendi kurduğu Ateş Tiyatrosunda çalışmalarına ise devam etti.

KADİR İNANIR SAĞLIK DURUMU

Başarılı oyuncu İnanır, evinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam sağlık durumu hakkında şu sözleri söyledi:

“Sabah saatlerinde sevgili sanatçımız Kadir İnanır ambulansla hastanemize geldi. İlk geldiği andan itibaren acil ekibimizi toparladık. Nöroloji doktorumuz, anestezi doktoru, girişimsel radyoloji ve beyin cerrahisinden oluşan ekibimiz hızlıca toparlandı. İlk değerlendirmede, geldiğinde sağ tarafında felç vardı, şuuru kapalıydı. Değerlendirmeler sonunda tetkikler yapıldı. Beyin tomografisi çekildi, beyni besleyen ana damarda tıkanıklık tespit edildi”

Ardından şöyle devam etti:

“Tıkalı damardaki pıhtı alındı, beynin beslenmesi sağlandı. İşlemden sonra çekilen MR görüntülerinde de işlemin başarılı olduğu teyit edildi ve beynin beslenmesi şu anda iyi. Entübe olarak yoğun bakıma alındı. İlk 24- 48 saat içerisinde bir uyandırma yapılmayacak gelişebilecek komplikasyonlar olmadığı sürece. İşlem çok başarılı geçti. Entübe olarak yoğun bakımımızda takip ediliyor, durumu stabil"