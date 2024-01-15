15 Ocak 2024 21:06 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 21:06
Juventus- Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kenan Yıldız ilk 11'de yer alacak mı?
İtalya Serie A'da heyecan son hız devam ediyor. 20. haftada Juventus sahasında Sassuolo'yu ağırlayacak. Peki, Juventus - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde…
Editör: Onurcan Şimşek / Kaynak: TGRT HABER
İtalya Serie A'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. 20. haftada Juventus kendi evinde Sassuolo’yu ağırlayacak. Peki, Juventus - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar…
JUVENTUS - SASSUOLO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Juventus - Sassuolo maçı 16 Ocak Salı günü(yarın) saat 22:45'te başlayacak. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak.
KENAN YILDIZ İLK 11'DE OLACAK MI?
.Sky Sports'a göre Dusan Vlahovic, Sassuolo maçında ilk 11'e geri dönüyor. Yanında ise ya Kenan Yıldız ya da Arek Milik forma giyecek.