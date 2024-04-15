15 Nisan 2024 14:58 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 15:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleşen kabine toplantısı en son Mart ayının ilk haftasında yapılmıştı. Vatandaşlar yeni kabine toplantısının ne zaman gerçekleştirileceğini merak ediyor. Ayrıca kabine toplantısında hangi kararların alınacağı da araştırılıyor. Kabine toplantısı 16 Nisan Salı günü yapılacak. Detaylar, haberimizdedir.

KABİNE TOPLANTIIS NE ZAMAN YAPILACAK?

Yerel seçimlerin ardından ilk kabine toplantısı 16 Nisan Salı günü yapılacak. Toplantının saat 15.00 sularında başlaması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISINDA HANGİ KARARLAR ALINACAK?

Kabine toplantısının gündeminde İsrail ile İran arasındaki gerginlik ve ekonomi yer alacak.