Kabine toplantısı bitti mi? 2024 ilk Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ne zaman bitecek?

16 Ocak 2024 15:12 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 15:11

Kabine toplantısı, emekliye ek zam düzenlemesi başta olmak üzere birçok gündem maddesiyle vatandaşlar tarafından ilgi ile takip ediliyor. En son 6 Aralık’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı mı? Kabine toplantısı ne zaman bitecek? Gündemde hangi maddeler var?

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Siyasetin yoğun gündemi nedeniyle 5 hafta yapılmayan kabine toplantısı için milyonlarca emekli nefesini tuttu. Gözler ek zam düzenlemesine çevrildi. Peki, Kabine toplantısı bitti mi? Kabine’den emekliler adına ne karar çıkacak?

Uzun bir aranın ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 14.00’te Beştepe’de toplandı. Toplantı ise devam ediyor. Kabine toplantısı kararları neler olacak?

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER OLACAK?

Kabine Toplantısı en önemli gündem maddelerinden ilki emekliye ek zam müjdesi olacak. Milyonlarca emekli hem ek zam hem de en düşük emekli maaşı düzenlemesi için kabineden çıkacak kararları bekliyor. Emekliye ek zam olacak mı? Refah payı miktarı artacak mı? Kabine ne karar verecek?

Bir diğer önemli gündem maddesi ise enflasyon ile mücadele ve fahiş fiyatlara karşı adımlar olacak. Aynı zamanda rezervlerdeki son durum değerlendirilecek. Toplantının bir diğer gündem maddesi ise terörle mücadele operasyonları olacak.