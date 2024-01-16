SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI VE AÇIKLAMALARI || 16 Ocak bugün son Kabine Toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek?

16 Ocak 2024 16:06 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 17:29

Meclis'in 20 gün sonra açılmasının ardından yapılan ilk Kabine Toplantısı'nın kararları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları kapsamında emekliye refah zammı olarak adlandırılan emekliye ek zam, dul yetim aylığı oranı gibi başlıkların ele alınması beklenmekte. 16 Ocak bugün düzenlenen Kabine Toplantısı ne zaman başladı, bitti mi, ne zaman açıklama yapılacak? İşte, 2024'ün ilk Kabine Toplantısı'na dair detaylar...

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren emekliye ek zam ya da emekliye refah zammı olarak adlandırılan konu üzerinde durulması beklenmekte. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 14.00'te toplanması beklenirken toplantının biraz geç başladığı belirtildi. Bu nedenle Kabine Toplantısı kararlarının açıklanması 20.00 ile 20.30 arasında başlaması beklenmekte.

Deprem konutları, terörle mücadele, emekliye ek zam başlıklarının ele alınacağı Kabine Toplantısı'nda emekli zammı için gündeme gelen başlıklar;

En düşük emekli maaşı Hazine desteği ile 7500 TL olarak uygulanıyor. Burada yeni rakam belirlenecek.

Emekli kök maaşları için refah payı ve kademeli zam değerlendirilecek

Maaş zammı düşük gelir grubunu gözetilerek yapılacak

Maaş artışlarının bütçe disiplini ve ücret artışı-enflasyon artışı döngüsüne etkisi masaya yatırılacak.

EMEKLİ ZAMMI MECLİS'TEN NE ZAMAN GEÇECEK?

TÜİK'in açıklaması sonrası emekli kök maaş zammı yüzde 37,57 olarak kayıtlara geçti. Bu orana ilaveten bir ek zam için ve en düşük emekli maaşı düzenlesi için Meclis'in onayı gerekiyor.

Yeni en düşük emekli maaşı ve refah payı kanun teklifine eklenecek

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçecek

Genel Kurul'da oylanacak ve yasalaşacak

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek

Emekliye ek zam ve en düşük emekli maaşı düzenlemeleri Ocak ayının 3. haftasında Meclis gündemine girecek. Bu durumda düzenlemeler 26 Ocak Cuma gününe kadar yasalaşacak.

KABİNE TOPLANTISI KAÇTA BAŞLADI?

2024 yılının ilk toplantısının gerçekleştiği 16 Ocak Kabine Toplantısı, 14.30 itibarıyla başladı.

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı başlıklarının ele alınmasının beklendiği yeni yılın ilk Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20.00 gibi açıklama yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin toplantısı henüz devam etmekte.