Kadir Gecesi 2024 yılında 5 Nisan günü idrak edilecek

15 Mart 2024 10:39 - Güncelleme : 15 Mart 2024 10:50

Mübarek Kadir Gecesinin bu sene hangi gün idrak edileceği merak konusu oldu. Mübarek Ramazan ayına girmemizle beraber Kadir Gecesinin ne zaman olacağı da araştırıldı. Kur'an'da, Kadir Gecesi'nden Kadir Suresi'nde bahsedilmiştir. Peki, Kadir Gecesi bu sene ne zaman, hangi güne denk geliyor?

KADİR GECESİ 2024 NE ZAMAN?

Kadir Gecesi bu sene 5 Nisan'da idrak edilecek. Allah, Kur'an'da Kur’an’ı Kadir Gecesi'nde indirdiğini ve bu önemli gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu bildirmiştir. Bakara Suresi'nin 185. ayetinde Kur’an’ın Ramazan ayında indirildiği yer aldığından dolayı Kadir Gecesi'nin Ramazan ayının içerisinde olduğu anlaşılmıştır.

KADİR GECESİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Kadir Gecesi cuma gününe denk gelmektedir.