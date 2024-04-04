04 Nisan 2024 20:34 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 20:37

Kadir Gecesi, İslam aleminin en kutsal gecelerinden biri olarak kabul edilir. Bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan bu gecede müminler dualarını eder ve ibadetlerini yerine getirirler. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini takvime göre, Kadir Gecesi'nin tarihi ve önemi hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2024 dini günler takvimine göre, Kadir Gecesi bu yıl 5 Nisan 2024 Cuma gününe denk geliyor. Ramazan ayının 27. gecesi olarak kabul edilmektedir.

KADİR GECESİNİN ANLAM VE ÖNEMİ

Kadir Gecesi, İslam inancında feyizli ve bereketli bir gece olarak kabul edilir. Kur'an'ın bu özel gecede indirildiğine inanılır. Bin aydan daha hayırlı olduğu ifade edilen bu gecede duaların kabul edildiğine inanılır ve ibadetlerin kat kat sevap kazandırdığı düşünülür.