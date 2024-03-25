Kadir Gecesi Ramazan'ın kaçıncı günü?

25 Mart 2024 13:42 - Güncelleme : 25 Mart 2024 14:04

Ramazan ayının ortalarına gelinmesi ile birlikte Kadir Gecesi'nin hangi gün olacağı insanlar tarafından merak ediliyor. Kadir Gecesi, bu sene 5 Nisan 2024 tarihinde idrak edilecek. Detaylar haberimizde...

KADİR GECESİ RAMAZAN'IN KAÇINCI GÜNÜ?

Allah, Kur'an'da Kur'an'ı Kadir Kadir Gecesi'nde indirdiğini ve bu önemli gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu belirtmektedir. Kadir Gecesi'nin 2024 yılında 5 Nisan tarihinde idrak edilecek.

KADİR GECESİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Kadir Gecesi Cuma gününe denk gelmektedir.

KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Kadir Gecesi, Ramazan-ı şerif ayı içerisinde bulunan en kıymetli gecedir. Bazı âlimler Mevlid gecesinden sonra en kıymetli gece olduğunu belirtmektedir. Kadir gecesi sadece ümmete mahsustur ve başka peygamberlere böyle faziletli bir gece verilmemiştir.