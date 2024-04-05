Kadir Gecesi ve Cuma mesajları resimli, duygusal || 2024 kısa, uzun ve anlamlı en güzel sözler

05 Nisan 2024 09:27 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 09:31

Müslüman aleminin en mühim günlerinden biri olan Kadir Gecesi'nde arkadaşlarımıza, sevdiklerimize ve ailemize göndermek üzere kısa, uzun, resimli ve farklı sözler haberimizdedir.

Rabbim, ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha iyi olduğunu hatırlatacağı, hoş bir gün olsun inşallah.

Hem Kadir Geceniz hem de Cuma gününüz mübarek olsun.

Bu özel günde ettiğiniz dualar kabul olsun...

Kalplerimizin dualarla, ruhumuz huzurla dolduğu bir gündeyiz. Bu mübarek günün bereketiyle, dualarımızın kabul olduğu bir gün dilerim. Rabbimiz açtığımız ellerimizi geri çevirmesin inşallah.

Bugün umutların yeşerdiği, duaların semaya yükseldiği günlerdir. Samimiyetle yapılan duaların, en kısa sürede kabul göreceği bir cuma günü dileğiyle.

Rabbimizin rahmeti ve bereketiyle dolu olan bu özel günü en içten dileklerimle karşılıyorum.

KADİR GECESİ MESAJLARI

Yüce Rabbimiz, kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan Kadir Geceniz mübarek olsun.

Mühim olan Kadir Gecesi'nde Allah’a şükrediyoruz. Bugünün herkese bereket getirmesini dilerim.