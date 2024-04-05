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Ramazan Vuslat
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Haberler>Aktüel>Kadir Gecesi ve Cuma mesajları resimli, duygusal || 2024 kısa, uzun ve anlamlı en güzel sözler
05 Nisan 2024 09:27 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 09:31

Kadir Gecesi ve Cuma mesajları resimli, duygusal || 2024 kısa, uzun ve anlamlı en güzel sözler

En hayırlı günlerden biri olan bugün eşimize, dostumuza, annemize, babamıza ve kardeşlerimize en güzel mesajları göndermek isteriz. Instagram, Facebook, X ve TikTok uygulamalarında paylaşmak için hem Kadir Gecesi hem de cuma sözlerini haberimizde derledik...

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Kadir Gecesi ve Cuma mesajları resimli, duygusal || 2024 kısa, uzun ve anlamlı en güzel sözler

Müslüman aleminin en mühim günlerinden biri olan Kadir Gecesi'nde arkadaşlarımıza, sevdiklerimize ve ailemize göndermek üzere kısa, uzun, resimli ve farklı sözler haberimizdedir.

Rabbim, ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha iyi olduğunu hatırlatacağı, hoş bir gün olsun inşallah. 

Hem Kadir Geceniz hem de Cuma gününüz mübarek olsun.

Bu özel günde ettiğiniz dualar kabul olsun...

Kalplerimizin dualarla, ruhumuz huzurla dolduğu bir gündeyiz. Bu mübarek günün bereketiyle, dualarımızın kabul olduğu bir gün dilerim. Rabbimiz açtığımız ellerimizi geri çevirmesin inşallah.

Kadir Gecesi ve Cuma mesajları resimli, duygusal || 2024 kısa, uzun ve anlamlı en güzel cuma sözleri - 1. Resim

Bugün umutların yeşerdiği, duaların semaya yükseldiği günlerdir. Samimiyetle yapılan duaların, en kısa sürede kabul göreceği bir cuma günü dileğiyle.

Rabbimizin rahmeti ve bereketiyle dolu olan bu özel günü en içten dileklerimle karşılıyorum.

KADİR GECESİ MESAJLARI

Yüce Rabbimiz, kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan Kadir Geceniz mübarek olsun.

Mühim olan Kadir Gecesi'nde Allah’a şükrediyoruz. Bugünün herkese bereket getirmesini dilerim.

Kadir Gecesi ve Cuma mesajları resimli, duygusal || 2024 kısa, uzun ve anlamlı en güzel cuma sözleri - 2. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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