Kadir Gecesi'nde okunması gereken dualar ve sureler 2024

05 Nisan 2024 16:25 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 16:42

Ramazan ayının son günlerinin yaklaşması ile Kadir Gecesi'ne dair birçok konu akıllara gelmekte. Bu konulardan biri de Kadir Gecesi'nde nasıl ve hangi duaları etmeliyiz? sorusudur. Hazreti Peygamberimiz bu geceyi bol ibadet ve istiğfar ile geçirirdi. Peygamber efendimizin mübarek gecede en çok okuduğu dua hakkında...

PEYGAMBER EFENDİMİZİN EN ÇOK OKUDUĞU DUA

Resulullah efendimiz, Kadir gecesinde, “Allahümme inneke afüvvün kerimun tühıbbül afve fa’fü anni” duasını okumayı bildirmiştir.

“Ya Rabbi, sen affedicisin, kerimsin, affı seversin, beni de affeyle” demektir. Bu duayı gece gündüz bolca okur ve ashabına da okunmasını tavsiye etmiştir.

Bu duanın yanı sıra mübarek vakit olan Kadir gecesinde, günahlardan uzak durmalı, Allah için niyet etmeli, ibadetleri ve her çeşit hayratı artırmalı. Zira, Allahü Teâlâ tarafından sevilen kimse, bu faziletli gecelerde faziletli amellerle meşgul olur. Müslüman kişi eğer kötü ve boş işlerle meşgul olursa, Allah’ın ona buğz etmesine sebep olur.

Kötü işlerle meşgul olanın bu hareketi azabının daha şiddetli olmasının kapılarını açar. Çünkü kişi, böyle yapmakla vaktin bereketinden mahrum kalmış ve mübarek gecenin hürmet ve şerefini çiğnemiş olur. Bu geceyi hakkıyla ihya etmeye özen göstermelidir.

KADİR SURESİ KONUSU VE MEALİ

Bir rivayete göre Resûl-i Ekrem (sas)’e ümmetinin ömrü gösterilmişti. Efendimiz, bunu önceki insanların ömrüne nispetle çok kısa buldu. Ümmetinin, onlar kadar salih amel işlemekten geride kalacağını düşündü ve endişe duydu. Bunun üzerine Cenab-ı Hak, ona ve ümmetine, bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini hediye etti.

Bir diğer rivayet ise şöyledir: Bir gün Allah Resûlü (s.a.s) ashabına, İsrailoğulları’ndan bir kişiyi anlatmıştı. Sem’ûn-i Gâzi isimli bu zat, bin ay Allah yolunda silah kuşanarak cihat etmiş, gecelerini de ibadetle geçirmişti. Müslümanlar hayretler içinde kalarak o kişiye gıpta ettiler. Bunun üzerine Allah Teala Ümmet-i Muhammed’e olan lütuf ve merhametini göstermek amacıyla Kadir suresini indirdi.

Kadir suresi, Kur'ân-ı Kerîm’in doksan yedinci suresidir. Kadir suresi, Mekke'de nazil oldu Beş ayetten oluşmaktadır. Kadir gecesinden bahsedildiği için sure bu ismi almıştır. Surede, Kadir gecesi, gecenin fazileti ve meleklerin yeryüzüne inişi bildirilmektedir.

“Her kim abdest aldıktan sonra, Kadir suresini bir kere okursa, Hak Teâlâ o kimseyi sıddıklardan yazar. İki kere okursa, şehitlerden yazar. Üç kerre okursa Peygamberlerle haşreder” buyrulmuştur.

KADİR SURESİ MEALİ

Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin!

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir