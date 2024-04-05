Kadir Gecesi'ni Ramazan’ın son on gününde arayın

05 Nisan 2024 14:55 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 17:15

Kadir gecesi, Ramazan ayı içindedir. Kadir gecesinin hangi gece olduğu kesin olarak belli olmamakla beraber, Kadir gecesinin günü ile ilgili bazı ipuçları bizlere verilmiştir. İslam alimleri, “Allahü Teâlâ, rızasını taatte, gazabını günahlarda, orta namazı beş vakit namazda, evliyasını halk arasında, Kadir gecesini Ramazan ayı içinde gizlemiştir.” buyuruyorlar. O halde Allahü Teâlâ’nın rızasına kavuşmak için, Ramazan ayında her gece Kadir gecesi gibi ibadet edilmeli. Her geceyi Kadir bilmelidir. Peki, Kadir gecesi hangi gün?

KADİR GECESİ NE ZAMAN 2024?

Kadir gecesinin Ramazan ayında olduğu bilinmekle beraber hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı görüşler vardır. Farklı görüşler olmakla beraber, İslam alimlerinin en çok ittifak ettiği gün Ramazan’ın 27.gecesidir.

Hadis-i Şerif’te de buyurulduğu gibi “Allah indindeki en kıymetli gece, Kadir gecesidir.” Bu nedenle bin aydan daha kıymetli olan Kadir gecesinin hayrından mahrum kalmak istemeyen Müslümanlar için Kadir gecesinin günü çok önemlidir. Kadir gecesinin hangi güne denk geldiği ile ilgili çeşitli rivayetler bulunuyor. Bunlar:

“Kadir gecesini Ramazan’ın son on gününde arayın.”

“Kadir gecesini, Ramazan’ın son on gününün 21, 23, 25, 27, 29 gibi tek gecelerinde veya Ramazan’ın son gecesinde arayın. Kadir gecesini ibadetle geçirenin günahları affolunur.

“Kadir gecesi Ramazan’ın 27. Gecesidir.”

İmam’ı Azam hazretleri, Kadir gecesinin, Ramazan’ın 27. Gecesine çok isabet ettiğini bildirmiştir. “Kadir gecesine rastlamış bir geceyi ihya eden, Kadir gecesini ihya etmiş gibi sevap kazanır” hadis-i Şerifini düşünerek sık sık vaki olan 27. Gece ihya edilirse o gece Kadir gecesi olmasa bile, büyük sevaba kavuşulur.

Bir diğer görüşte ise, İmam-ı Şa’rani hazretleri, kendi keşfini bildirmiş ve “Ramazan, pazar günü başlarsa, Kadir gecesi 29. gecedir. Salı başlarsa 27. gece, perşembe başlarsa 25., cumartesi başlarsa 23., pazartesi başlarsa 21., çarşamba başlarsa 19., cuma başlarsa 17. Gecedir” buyurmuştur.

Mübarek gecenin hayrından mahrum kalmamak için Ramazan ayının son günlerinde bol bol ibadet etmeye, Allah’a dua etmeye, günahlardan tövbe etmeye özen gösterilmelidir. Ramazan ayının son günlerini çeşitli rivayetlerin sonucunda Kadir gecesi her geceymiş gibi değerlendirilmesi tavsiye edilir