Kadir İnanır inme geçirerek bilinci kapalı hastaneye kaldırıldı

24 Mart 2024 11:31 - Güncelleme : 24 Mart 2024 11:45

Ünlü oyuncu Kadir İnanır Beykoz'daki evinde inme geçirdi. Bilinci kapalı bir şekilde hastaneye kaldırılan sanatçının son durumu insanlar tarafından merak ediliyor. İnsanlar Kadir İnanır öldü mü, sağlık durumu nasıl gibi soruların cevaplarını araştırıyor.

KADİR İNANIR HASTANEYE Mİ KALDIRILDI?

74 yaşındaki ünlü sanatçı Kadir İnanır'ın sabah saatlerinde evinde inme geçirdiği açıklandı. Ünlü sanatçı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

KADİR İNANIR'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kadir İnanır'ın neden inme geçirdiğini öğrenmek için hastanede beyin tomografisi ve MR çekileceği açıklandı. Çıkacak test sonuçlarına göre doktorların hangi tedavi uygulayacağı belli olacak.