Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Aktüel>Kağıthane'de deprem oldu bildirimi geldi, vatandaşlar hissetmedi
08 Nisan 2024 10:41 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 10:43

Kağıthane'de deprem oldu bildirimi geldi, vatandaşlar hissetmedi

8 Nisan günü Kağıthane'de meydana gelen sarsıntının ardından vatandaşlar deprem mi oldu, nerede ve hissedildi mi gibi sorulara cevap aradı. Bildirimin gelmesiyle beraber sarsıntının detayları da araştırıldı. Vatandaşların çoğu hissetmedi.

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Kağıthane&#039;de deprem oldu bildirimi geldi, vatandaşlar hissetmedi

Bugün sabah saatlerinde Kağıthane'de deprem oldu bildiriminin gelmesinin ardından vatandaşlar kaç büyüklüğünde oldu sorusunu araştırdı.

Pazartesi günü 1.0 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi ve derinliği 0.0 olarak kaydedildi. Deprem bildirimi geldi fakat sarsıntı hissedilmedi. 

AFAD ve Rasathane aracılığıyla gün içinde olan tüm sarsıntıların detaylarına ulaşabiliyoruz. Ankara, İzmir, İstanbul ve tüm ilçelerimizde olan depremlerin saat kaçta, kaç şiddetinde olduğuna anlık olarak erişebilmekteyiz.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre detaylar şöyle:

Kağıthane'de deprem olduğu bildirimi geldi, vatandaşlar hissetmedi - 1. Resim

SON VERİLER İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: TGRT Haber
Sadece bir hobi olarak başladı ve parayı kırdı! Bir hediyeyle hayatı değiştiAltın dolar rüzgarına resmen meydan okuyor! Ünlü ekonomist ‘alın’ dedi, hedef fiyat verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...