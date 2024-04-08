Kağıthane'de deprem oldu bildirimi geldi, vatandaşlar hissetmedi

08 Nisan 2024 10:41 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 10:43

Bugün sabah saatlerinde Kağıthane'de deprem oldu bildiriminin gelmesinin ardından vatandaşlar kaç büyüklüğünde oldu sorusunu araştırdı.

Pazartesi günü 1.0 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi ve derinliği 0.0 olarak kaydedildi. Deprem bildirimi geldi fakat sarsıntı hissedilmedi.

AFAD ve Rasathane aracılığıyla gün içinde olan tüm sarsıntıların detaylarına ulaşabiliyoruz. Ankara, İzmir, İstanbul ve tüm ilçelerimizde olan depremlerin saat kaçta, kaç şiddetinde olduğuna anlık olarak erişebilmekteyiz.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre detaylar şöyle:

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