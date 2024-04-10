Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Kahramanmaraş Elbistan'da bayram namazı 06.33, Afşin'de 06.34, Türkoğlu'nda 06.35'te kılınacak
10 Nisan 2024 05:42 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 15:28

Kahramanmaraş Elbistan'da bayram namazı 06.33, Afşin'de 06.34, Türkoğlu'nda 06.35'te kılınacak

Müslüman aleminin en önemli aylarından biri olan Ramazan ayının sona ermesiyle beraber bayram namazı saatleri de saat kaçta sorusu ile araştırıldı. Kahramanmaraş bayram namazı vakitleri 2024...

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Kahramanmaraş Elbistan&#039;da bayram namazı 06.33, Afşin&#039;de 06.34, Türkoğlu&#039;nda 06.35&#039;te kılınacak

İslam dünyasının en hayırlı aylarından biri olan Ramazan ayının bitmesinin ardından 3 gün boyunca bayram kutlanacak. Namaz vakitleri ise araştırılanlar arasında yer aldı. İşte Elbistan, Türkoğlu ve Elbistan'da namaz saatleri...

Elbistan'da namaz vakti 06.33 olurken, Afşin'de 06.34'te oldu. Türkoğlu'nda ise 06.35'te ezan okunacak.

Bayram namazları yalnız kılınmaz, cemaat ile kılınmalıdır.

Erkeklere vacip olan namaz, 2 rekattır.

Kahramanmaraş Elbistan'da bayram namazı 06.33, Afşin'de 06.34, Türkoğlu'nda 06.35'te kılınacak - 1. Resim

2024 NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ 

Kaynak: TGRT Haber
Çil çil bilezik altını olanlar dikkat! Kuyumcular en değerli olanları saydıSon dakika! Arda Turan'ın Eyüpspor'u tarihinde ilk kez Süper Lig'de!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...