Kahramanmaraş Elbistan'da bayram namazı 06.33, Afşin'de 06.34, Türkoğlu'nda 06.35'te kılınacak

10 Nisan 2024 05:42 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 15:28

İslam dünyasının en hayırlı aylarından biri olan Ramazan ayının bitmesinin ardından 3 gün boyunca bayram kutlanacak. Namaz vakitleri ise araştırılanlar arasında yer aldı. İşte Elbistan, Türkoğlu ve Elbistan'da namaz saatleri...

Elbistan'da namaz vakti 06.33 olurken, Afşin'de 06.34'te oldu. Türkoğlu'nda ise 06.35'te ezan okunacak.

Bayram namazları yalnız kılınmaz, cemaat ile kılınmalıdır.

Erkeklere vacip olan namaz, 2 rekattır.

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